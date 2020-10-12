«Мой ангел»: Юлия Ковальчук показала трогательное фото в честь дня рождения дочери

Напомним, 12 октября 2017 года у Алексея Чумакова и Юлии Ковальчук родилась дочь Амелия. «Нет в мире слов, нет эмоций, которые могут описать это новое чувство. Теперь как будто нет времени, есть необъяснимая любовь и зависимость, спасибо Боженьке, любимому и всем докторам, кто был рядом за доченьку», — сообщила певица в Instagram. Счастливый отец представил очень трогательный клип на песню «Небо в твоих глазах» с беременной женой в главной роли, а ранее вместе они появились на обложке известного журнала. Кроме того, певец сам решил присутствовать на родах. «Я принимал Амелию, видел весь процесс родов и скажу, это самое яркое событие, которое только может быть в жизни мужчины. Если мужчина не видел, как рождается его ребенок, он потерял 80, нет, даже 90% самых важных эмоций в жизни», — заявил Алексей в эфире программы «Судьба человека».