Юлия Ковальчук блеснула в шикарном комбинезоне с открытой спиной и собрала комплименты

Юлия Ковальчук очаровала читателей своего Instagram утонченным нарядом в новом посте. Певица позирует в элегантном черном шелковом комбинезоне с открытой спиной. Задняя часть наряда украшена декоративным элементом из кристаллов, а на ногах Юлии — изящные босоножки на шпильке.

В подписи к посту Юлия рассказала о своем желании поближе познакомиться со своими подписчиками:

«Что бы вы хотели узнавать обо мне?)

Каждый год вы меняетесь, кто-то уходит, кто-то приходит, а кто-то рядом уже много лет) Мне хочется быть полезной, нужной, интересной и создать наш маленький мир-сообщество, где нет фальши, лжи, но много добра и Света)».