Юлия Ковальчук блеснула в шикарном комбинезоне с открытой спиной и собрала комплименты
Фото: www.instagram.com/juliakovalchuk/
Юлия Ковальчук очаровала читателей своего Instagram утонченным нарядом в новом посте. Певица позирует в элегантном черном шелковом комбинезоне с открытой спиной. Задняя часть наряда украшена декоративным элементом из кристаллов, а на ногах Юлии — изящные босоножки на шпильке.
В подписи к посту Юлия рассказала о своем желании поближе познакомиться со своими подписчиками:
«Что бы вы хотели узнавать обо мне?)
Каждый год вы меняетесь, кто-то уходит, кто-то приходит, а кто-то рядом уже много лет) Мне хочется быть полезной, нужной, интересной и создать наш маленький мир-сообщество, где нет фальши, лжи, но много добра и Света)».
В комментариях поклонники сделали певице массу комплиментов, и рассказали, почему им интересно наблюдать за ее жизнью:
«Классная», «Юлия, я вам хочу стихи посвятить», «Какой классный образ», «Вы такая искренняя, спасибо за это)», «Вы романтичная пара, мне нравится как поет Алексей Чумаков. У вас душевно на страничке, а еще красивый вид из окна! Романтика», «Юлия, Вы искренняя, добрая, очень приятная. Вы несете свет и радость», «Элегантная».
Ранее Юлия поделилась уютным и романтичным фото со своим супругом Алексеем Чумаковым. В посте пара поздравила поклонников с Рождеством.
Фото и видео: Instagram Юлии Ковальчук
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