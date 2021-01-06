«Счастья полные штаны»: Юлия Ковальчук на новогодних каникулах учится играть на укулеле

«Талантливый человек талантлив во всем», - похвалили артистку. «Класс! Моя дочка тоже учится несколько дней играть на укулеле (попросила под елочку на Новый год). Парочку песен уже играет. Прикольный инструмент, сами не ожидали и несложный», - поделились опытом юзеры.

Ранее Юлия Ковальчук в своем блоге опубликовала кадры из фотосессии в необычном образе. Певица примерила очень изящное и женственное платье зеленого цвета и необычного оттенка по фигуре, а талию подчеркнула оригинальным поясом - он сделан из множества деревянных бусин.