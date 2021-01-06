«Счастья полные штаны»: Юлия Ковальчук на новогодних каникулах учится играть на укулеле
Фото: instagram.com/juliakovalchuk
Бывшая солистка поп-группы «Блестящие» появилась на снимке в обнимку с музыкальным инструментом. «Представляете, нашла укулеле, которое каким-то магическим образом спряталось среди подарков, - уточнила она. - Я играю на гитаре, но у него совсем другой строй. Естественно, я кинулась искать первые уроки игры в Интернете, так что возможно в следующей песне сыграю вам. А пока это только первые несколько аккордов, но счастья полные штаны».
«Укулеле! Класс! Мне Дед Мороз подарил на «Лучше всех», - прокомментировала юная поклонница певицы, принявшая участие в программе на Первом канале.
«Ждем», - намекнули исполнительнице, имея в виду, что хотят услышать ее игру на инструменте. «Мы в походе около костра песни пели под укулеле», - вспомнили поклонники. «Отличный сюрприз», - решили фанаты.
«Талантливый человек талантлив во всем», - похвалили артистку. «Класс! Моя дочка тоже учится несколько дней играть на укулеле (попросила под елочку на Новый год). Парочку песен уже играет. Прикольный инструмент, сами не ожидали и несложный», - поделились опытом юзеры.
Ранее Юлия Ковальчук в своем блоге опубликовала кадры из фотосессии в необычном образе. Певица примерила очень изящное и женственное платье зеленого цвета и необычного оттенка по фигуре, а талию подчеркнула оригинальным поясом - он сделан из множества деревянных бусин.
Фото: Instagram/@juliakovalchuk
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