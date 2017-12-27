32-летняя Юлия Барановская рассказала о трудностях жизни с Андреем Аршавиным и особенностях отношения к дочери.

За личной трагедией телеведущей Юлии Барановской следила вся страна: расставание с отцом детей далось ей нелегко. На днях бывшая гражданская супруга футболиста Андрея Аршавина вспомнила об испытаниях, которые ей пришлось преодолеть, и рассказала, почему завидует собственной дочери.

Самой большой трудностью в своей жизни Юлия считает переезд: «В бытовом плане, когда ты с двумя маленькими детьми, а я все-таки чуть-чуть скажу, что их было не двое, а в какой-то степени трое, перезжаешь не просто в другой город, а перезжаешь жить в другую страну, с абсолютным зиро в знании английского языка, я учила в школе немецкий. Я совершенно не готовилась к переезду в Лондон, потому что насколько я помню наши разговоры с моим бывшим супругом, с отцом моих детей, что он в Великобритании играть в футбол не собирался», — вспоминает Юлия в интервью для «Вокруг ТВ», отмечая, что переезд всей семьей был одним из главных пунктов их договоренностей с бывшим.

Современное поколение — другое. «Дети, которые выросли в достатке изначально, с самого рождения, по-другому немножко к этому относятся. Для них это не что-то из ряда вон выходящее, им это как зубы чистить. Им скорее труднее будет что-то потерять в этой жизни. То же самое и у моих детей — эта публичность. У них папа был супер-мега-публичный. Ну то есть как бы для нас это было что-то новое, а для них уже с утробы матери, они привыкли к публичности. <...> Сейчас бесит что... ложь бесит. Я не понимаю, зачем врать. <...> Я вот например в своей дочке вижу качества, которые я всю жизнь... не могу сказать, что я их ставила в какие-то "плюсы" человеку. А сейчас я понимаю, что если бы я умела как она, я бы уже наверное давным-давно на Марсе жила», — призналась Барановская.

Сильной женщиной она себя не считает. «Не люблю, когда про меня говорят "сильная женщина"… Я сильная, пока мужика рядом нет», — призналась Юля.

Ко всем не зависящим от себя изменениям она относится по-философски: «Если человек так поступил, значит он считает, что он может так поступать».

Фото: instagram