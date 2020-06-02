Юлия Барановская откровенно рассказала о своих походах в загс и нежелании вернуться к Аршавину
Фото: Instagram
Юлия Барановская пообщалась с подписчиками в социальной сети, которые не стеснялись спрашивать телеведущую и о самом личном.
Одна из девушек поинтересовалась, нужно ли снимать в загсе помолвочное кольцо. «Я никогда не была в загсе в качестве невесты (только гостем), поэтому не могу ответить на этот вопрос», — сказала Юлия. Подписчиков также интересовало, какими качествами должен обладать идеальный мужчина Барановской. «одним главным качеством — ответственностью. Отвечать за свои слова и поступки. И быть щедрым, на дух не переношу жадных мужиков», — откровенно призналась телеведущая.
Фото: Starface
Конечно же, нашлись те, кто поинтересовался, хотела бы Юлия вернуться к Андрею Аршавину — отцу своих троих детей. «Когда закончатся эти вопросы????????????????», — ответила Юлия и поставила много плачущих смайликов.
Сделали Барановской комплименты о ее фигуре и спросили, как ей удалось сохранить форму после трех родов. «Мне приятно это читать. Но я сама не очень довольна, нужно все-таки поработать над собой. Спасибо за комплимент. Нагрузка на работе и дома держат в тонусе, хотя и спорт не помешал бы», — отреагировала она. Но тут же добавила, если бы на самом деле хотела что-то изменить в себе, то давно бы это сделала.
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Фото и виде: Instagram, Starface
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