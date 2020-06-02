Юлия Барановская откровенно рассказала о своих походах в загс и нежелании вернуться к Аршавину

Юлия Барановская пообщалась с подписчиками в социальной сети, которые не стеснялись спрашивать телеведущую и о самом личном.

Одна из девушек поинтересовалась, нужно ли снимать в загсе помолвочное кольцо. «Я никогда не была в загсе в качестве невесты (только гостем), поэтому не могу ответить на этот вопрос», — сказала Юлия. Подписчиков также интересовало, какими качествами должен обладать идеальный мужчина Барановской. «одним главным качеством — ответственностью. Отвечать за свои слова и поступки. И быть щедрым, на дух не переношу жадных мужиков», — откровенно призналась телеведущая.