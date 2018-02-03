32-летняя телеведущая Юлия Барановская дебютировала как актриса в фильме «Дядя Саша».

Болезненное расставание с гражданским мужем и отцом ее троих детей дало массу творческой энергии Юлии Барановской. Симпатичная шатенка написала книгу, стала звездой телевидения, ведущей «Первого канала», а с некоторых пор пробует себя в роли актрисы.

В минувшие выходные Юлия Барановская приняла участие в съемках комедии «Дядя Саша». Режиссером выступил ее коллега по шоу «Мужское/Женское» Александр Гордон.

«Юля в кадре — это всегда хорошо! Искренне! У нее камео — роль самой себя, но по законам кино все-таки не совсем себя. Это утрированная версия Юли, с допущениями, в каком-то смысле шарж, и мне кажется, она справилась», — высказался о коллеге Гордон.

«Мне трудно изобразить что-то, чего я не чувствую. Но! Хозяйкой спортивного клуба, которую я играю, я могу себя представить. По стечению обстоятельств я прилетела из Лондона на съемки, а там у моей подруги как раз спортивный клуб, так что было у кого поучиться», — прокомментировала свою первую роль в большом кино Юлия Барановская.