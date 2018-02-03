Юлия Барановская дебютировала в большом кино и поделилась кадрами со съемок
Болезненное расставание с гражданским мужем и отцом ее троих детей дало массу творческой энергии Юлии Барановской. Симпатичная шатенка написала книгу, стала звездой телевидения, ведущей «Первого канала», а с некоторых пор пробует себя в роли актрисы.
В минувшие выходные Юлия Барановская приняла участие в съемках комедии «Дядя Саша». Режиссером выступил ее коллега по шоу «Мужское/Женское» Александр Гордон.
«Юля в кадре — это всегда хорошо! Искренне! У нее камео — роль самой себя, но по законам кино все-таки не совсем себя. Это утрированная версия Юли, с допущениями, в каком-то смысле шарж, и мне кажется, она справилась», — высказался о коллеге Гордон.
«Мне трудно изобразить что-то, чего я не чувствую. Но! Хозяйкой спортивного клуба, которую я играю, я могу себя представить. По стечению обстоятельств я прилетела из Лондона на съемки, а там у моей подруги как раз спортивный клуб, так что было у кого поучиться», — прокомментировала свою первую роль в большом кино Юлия Барановская.
«Когда я приехала на съемочную площадку, то в целом понимание того, что я должна сделать, у меня было, не было понимания как. Я положилась во всем на Александра, которому всегда очень доверяю перед камерой и с которым рядом мне всегда комфортно. Конечно, у меня есть опыт работы на телевидении, но сравнивать телевидение и кино нельзя. Это совершенно разные вещи. Зачастую хороший актер не всегда хороший телеведущий и наоборот. Честно говоря, я приехала на площадку совершенно спокойной и готовилась спокойно, а потом увидела Александра в действии, увидела работу актеров и разволновалась. Я очень искренне отношусь к Саше и очень боялась его подвести. Я пришла к людям, которые профессионалы своего дела, а на меня надо потратить больше времени, что-то объяснить… Это выбивает из зоны комфорта. Да и просто мне бы не хотелось испортить то, что они создали. Надеюсь, и не испорчу», — рассказала она.
В основе мизантропической комедии «Дядя Саша» история уставшего режиссера, которого окружают близкие, знакомые, друзья, коллеги-актеры, и именно в окружении всех этих людей он острее всего чувствует свое одиночество. Это фильм о людях, которые уже не видят и не слышат друг друга.
Фото: архивы пресс-служб