Юлианна Караулова впервые показала лицо своего сына — нежное фото
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @yulianna_karaulova
Экс-солистка группы 5sta Family впервые стала мамой в конце мая этого года. 29 мая у Юлианны Карауловой и ее супруга, музыкального продюсера Андрея Черного, родился мальчик Александр. Певица своим поклонникам сообщила об этом не сразу и очень долгое время не показывала лицо малыша. Однако теперь для этого выдалась прекрасная возможность — мальчик с самых ранних лет пошел по стопам своих творческих родителей и снялся в рекламе.
В Instagram-аккаунте Юлианна опубликовала пост, в котором поделилась своими переживаниями во время съемочного процесса. «Для меня это все было очень волнительно, потому что съемки – процесс долгий и непростой. Но все было организовано очень спокойно и комфортно, с заботой о малыше. И сын показал себя настоящим профессионалом. Мамин маленький актер», — пишет финалистка «Фабрики звёзд-5».
Подписчики Карауловой пришли в восторг от фотографии и видеоролика. «Боже, какой он сладкий. На маму похож», «Какое фото. Самое самое. Смотришь и мурашки», «Это самое милое, что я могла увидеть за сегодня!! Мы так любим этого сладкого мальчика!!!» — пишут в комментариях фанаты певицы.
Пройти мимо первой совместной фотографии мамы и сына не смогли не только поклонники певицы, но и ее коллеги по звездному цеху. Игорь Крутой, Виктория Дайнеко, Тимур Родригез и Ляйсан Утяшева также оставили трогательные комментарии под постом Юлианны.
Фото: Instagram, Global Look press