Юлианна Караулова впервые показала лицо своего сына — нежное фото

Подписчики Карауловой пришли в восторг от фотографии и видеоролика. «Боже, какой он сладкий. На маму похож», «Какое фото. Самое самое. Смотришь и мурашки», «Это самое милое, что я могла увидеть за сегодня!! Мы так любим этого сладкого мальчика!!!» — пишут в комментариях фанаты певицы.

Пройти мимо первой совместной фотографии мамы и сына не смогли не только поклонники певицы, но и ее коллеги по звездному цеху. Игорь Крутой, Виктория Дайнеко, Тимур Родригез и Ляйсан Утяшева также оставили трогательные комментарии под постом Юлианны.