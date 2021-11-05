Юлиан рассказал, как справился с тяжелым разводом: «Взял себя в руки и похудел на 25 кг»
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Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look
Юлиан в интервью Passion.ru рассказал о романе с женой, певицей Анастасией, их разрыве, который дался тяжело обоим, и о новом этапе жизни. Бывшие супруги сумели сохранить теплые отношения, а теперь вместе приняли участие в проекте «Суперстар!».
По словам Юлиана, они приняли теплую дружбу за любовь:
«Могу сказать одно: мы перепутали с Настей нашу многолетнюю дружбу длиною в 30 лет с любовью. Мы так решили: "Ой, наверное, мы те самые два человека, друг для друга созданные, которые могут состариться вместе, и на старости лет нам будет хорошо"», — раскрыл он.
Это было ошибкой — вместе им было очень тяжело.
«Вот мы так подумали с ней и решили пожениться. Потом мы поняли, что это была такая ошибка», — откровенно поделился музыкант.
Чтобы не доводить до такого состояния, они приняли решение расстаться и постараться сохранить хорошие отношения. И им это удалось!
«Да, это было очень тяжело, но наша дружба оказалась сильнее любви. Мы теперь в прекрасных отношениях, никаких контров у нас нет, как многие пишут. Мы друг друга поддерживаем, мы созваниваемся каждый день по телефону. Я ее друг, она мой друг. Она моя сестра, я ее брат — вот у нас такие отношения», — раскрыл он.
По его словам, вместе они были счастливы, но очень недолго — виной тоже оказались их сложные характеры.
«Мы оба были счастливы несколько месяцев на самом деле, а потом начался какой-то кошмар. У Насти очень сложный характер, у меня, наверное, тоже. Я не могу быть подкаблучником, я не могу все прихоти выполнять. Если кто-то не прав, я говорю это все в лоб. На самом деле она такой же человек. В общем, мы такие конкретные Львы: я Лев, она Львица. Женщина-львица — это вообще страшное дело, и два Льва в одной клетке быть не могут».
Сейчас музыкант начал новый этап в жизни, который сулит большие перемены, и даже признался, что похудел.
«Нет, я пока целиком занимаюсь творчеством. У меня новый этап в жизни, я полон сил и энергии. Я взял себя в руки, я похудел на 25 килограммов. Кстати, после развода и во время пандемии, видимо, на нервной почве я немножко начал заедать стресс. Сейчас я в прекрасной форме, я снова готов к какому-то новому и интересному этапу».
Фото: Instagram, Global Look press,пресс-служба НТВ