Юлиан рассказал, как справился с тяжелым разводом: «Взял себя в руки и похудел на 25 кг»

Юлиан в интервью Passion.ru рассказал о романе с женой, певицей Анастасией, их разрыве, который дался тяжело обоим, и о новом этапе жизни. Бывшие супруги сумели сохранить теплые отношения, а теперь вместе приняли участие в проекте «Суперстар!».

По словам Юлиана, они приняли теплую дружбу за любовь:

«Могу сказать одно: мы перепутали с Настей нашу многолетнюю дружбу длиною в 30 лет с любовью. Мы так решили: "Ой, наверное, мы те самые два человека, друг для друга созданные, которые могут состариться вместе, и на старости лет нам будет хорошо"», — раскрыл он.

Это было ошибкой — вместе им было очень тяжело.

«Вот мы так подумали с ней и решили пожениться. Потом мы поняли, что это была такая ошибка», — откровенно поделился музыкант.