Юлиан — откровенно о браке с Анастасией: «Перепутали дружбу с любовью»

Певец дал эксклюзивное интервью Passion.ru и рассказал о том, почему многие телеканалы внесли его в черные списки, как принял предложение поучаствовать в шоу, какие у него отношения с экс-женой Анастасией и какую женщину он мечтает встретить.

Passion.ru: Юлиан, расскажите о подготовке к шоу «Суперстар!». Какие сюрпризы вы готовите для своих поклонников?

Юлиан: Не будем, как это сейчас модно говорить, спойлерить, потому что тогда будет не интересно смотреть, но могу сказать, что будет неожиданно. «Русский вальс» будет в первом выпуске — правда, он немножко изменен. А дальше я многих удивлю. Например, я спою одну композицию, которая, мне кажется, произведет эффект взорвавшейся бомбы. Никто не может ожидать от Юлиана, чтобы он исполнил песню из репертуара Андрея Макаревича и «Машины времени», но я ее так спел, что теперь сам собой горжусь.

Мне кажется, что эта композиция теперь стала моей и будет моей, потому что это круто. Думаю, что и Макаревичу, и «Машине времени» тоже должно понравиться. Это новое прочтение и новая жизнь песни. Там будет много таких неожиданных ходов, но на этом построено все шоу. Заранее не будем говорить, осталось совсем немного до премьеры.