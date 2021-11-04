Юлиан — откровенно о браке с Анастасией: «Перепутали дружбу с любовью»
Певец дал эксклюзивное интервью Passion.ru и рассказал о том, почему многие телеканалы внесли его в черные списки, как принял предложение поучаствовать в шоу, какие у него отношения с экс-женой Анастасией и какую женщину он мечтает встретить.
Passion.ru: Юлиан, расскажите о подготовке к шоу «Суперстар!». Какие сюрпризы вы готовите для своих поклонников?
Юлиан: Не будем, как это сейчас модно говорить, спойлерить, потому что тогда будет не интересно смотреть, но могу сказать, что будет неожиданно. «Русский вальс» будет в первом выпуске — правда, он немножко изменен. А дальше я многих удивлю. Например, я спою одну композицию, которая, мне кажется, произведет эффект взорвавшейся бомбы. Никто не может ожидать от Юлиана, чтобы он исполнил песню из репертуара Андрея Макаревича и «Машины времени», но я ее так спел, что теперь сам собой горжусь.
Мне кажется, что эта композиция теперь стала моей и будет моей, потому что это круто. Думаю, что и Макаревичу, и «Машине времени» тоже должно понравиться. Это новое прочтение и новая жизнь песни. Там будет много таких неожиданных ходов, но на этом построено все шоу. Заранее не будем говорить, осталось совсем немного до премьеры.
Фото: Пресс-служба НТВ
Passion.ru: Считаете кого-то из участников и коллег соперниками?
Юлиан: Конечно, я никого не считаю своим соперником. Мы все друзья, мы все коллеги, и вообще в мире музыки не может быть соперников. Музыка бывает двух видов — либо она хорошая, либо она плохая, поэтому какое там может быть соперничество. Да и сам по себе «Суперстар!» — это же немного не всерьез, это же не конкурс какой-то, где мы действительно участвуем — типа «Евровидения» или «Новой волны».
Фото: Пресс-служба НТВ
Это прежде всего телевизионное шоу, поэтому мы все немножко играем — кто-то сидит в жюри, кто-то поет. Могли бы и местами поменяться: мы были бы в жюри, а жюри бы пело. Но, кстати, я бы еще подумал сто раз: садиться в кресло жюри или нет. Это такая неблагодарная работа.
Passion.ru: Хотелось вы вам победить в финале, или для вас важно самое участие?
Юлиан: Я преследую свои интересы, я выхожу к своим зрителям, которые за мной следят — и в Instagram, и в Facebook. Для меня главное — естественно, спеть, обновиться, выйти в нужный момент на экран, когда мне действительно есть, что сказать, есть, что спеть. Для меня это огромное счастье. Мои зрители рады, что я появлюсь на экране, что «НТВ» меня внесло в белый список. Я надеюсь, что на этом канале вообще нет черных списков. Я думаю, что это другой канал, и им за это огромный респект.
Фото: Пресс-служба НТВ
Здесь нет формата, потому что мне часто говорили: «Вы не формат!». Например, мне это на «Русском радио» говорили. Я отвечал: «Я не формат? Я что не по-русски пою?». Формат бывает у бумаги, а это все бред, придуманный шоу-бизнесом.
Фото: Пресс-служба НТВ
Ну какая тут победа? Все баллы, все оценки я в последний раз получал в школе и в институте, в ГИТИСе. Мне все уже давно поставили оценки, и все они серьезные. А это шоу. Неужели есть такой артист, который участвует в «Суперстар!» и серьезно думает о какой-то победе? Но это же все не всерьез.
Passion.ru: Одна из участниц нового сезона «Суперстар!» — певица Анастасия, ваша бывшая жена. Какие у вас отношения с ней сегодня? В конце прошлого года вы говорили, что очень трудно отходите от развода, который назвали «кровоточащей раной». Сегодня она зажила?
Юлиан: У нас уже все давно поменялось. Могу сказать одно: мы перепутали с Настей нашу многолетнюю дружбу длиною в 30 лет с любовью. Мы так решили: «Ой, наверное, мы те самые два человека, друг для друга созданные, которые могут состариться вместе, и на старости лет нам будет хорошо».
Фото: Личный архив Юлиана
Вот мы так подумали с ней и решили пожениться. Потом мы поняли, что это была такая ошибка. Одно дело — дружить и быть на расстоянии, на социальной дистанции, как сейчас модно говорить, а другое дело — когда два Льва в одной клетке находятся. Она Лев, я Лев, и это невыносимо. Мы могли друг друга просто довести до кошмара какого-то.
Потом мы расстались. Да, это было очень тяжело, но наша дружба оказалась сильнее любви. Мы теперь в прекрасных отношениях, никаких контров у нас нет, как многие пишут. Мы друг друга поддерживаем, мы созваниваемся каждый день по телефону. Я ее друг, она мой друг. Она моя сестра, я ее брат — вот у нас такие отношения.
Фото: Личный архив Юлиана
Passion.ru: Анастасия как-то назвала этот союз «глупой ошибкой» и сказала, что не получила того счастья, которое ожидала. А вы были с ней счастливы?
Юлиан: Мы оба были счастливы несколько месяцев на самом деле, а потом начался какой-то кошмар. У Насти очень сложный характер, у меня, наверное, тоже. Я не могу быть подкаблучником, я не могу все прихоти выполнять. Если кто-то не прав, я говорю это все в лоб. На самом деле она такой же человек. В общем, мы такие конкретные Львы: я Лев, она Львица. Женщина-львица — это вообще страшное дело, и два Льва в одной клетке быть не могут.
Фото: Личный архив Юлиана
Passion.ru: Как на вашу личную жизнь повлиял развод? Осмелитесь ли вы снова вступить в брак? Возможно, в скором времени мы все узнаем, что певец Юлиан снова женится?
Юлиан: Нет, я пока целиком занимаюсь творчеством. У меня новый этап в жизни, я полон сил и энергии. Я взял себя в руки, я похудел на 25 килограммов. Кстати, после развода и во время пандемии, видимо, на нервной почве я немножко начал заедать стресс. Сейчас я в прекрасной форме, я снова готов к какому-то новому и интересному этапу. Возможно, как раз «Суперстар!» — это был толчок к чему-то новому.
Я надеюсь, что мне дадут возможность петь на экране, потому что с концертами у меня вообще никогда не было проблем. У меня были проблемы с телевидением. Оно конкретно показывает определенное количество людей. Но если человека нет на телевидении, то говорят: «Куда он пропал?». Никуда я не пропал. Мои поклонники, которые следят за мной, они знают, что у меня все хорошо. А те, кто только смотрит телевизор, у них, может, есть такое ощущение.
Кстати, отсутствие человека на экране делает иногда очень полезную вещь. Если тебя долго нет на телевидении, то люди приходят на концерт и говорят: «Мы соскучились, мы хотим вас видеть, а вас почему-то нет». Вот спасибо «НТВ», что они сделали так, что я снова есть.
Фото: Пресс-служба НТВ
Passion.ru: Как вам удалось похудеть на 25 килограммов?
Юлиан: Это очень, кстати, легко. Первым делом мы вешаем на холодильник табличку. У меня табличка со словами: «Не открывать». А можно написать еще другую табличку: «Считай калории». Поэтому все просто: меньше кушать, считать калории. Я с мая считаю конкретные калории, 1500 ккал в день — это не так мало, но и не так много. Если вы будете этого придерживаться, то вы обалдеете и начнете удивляться своему весу. К тому же небольшой спорт нужен.
Я совсем не спортсмен, но беговая дорожка — это не так уж сложно. Нужно бегать, ходить, а хожу я, слава богу, благодаря собаке: надо два раза в день гулять с ней. Это очень простые советы и очень работающие. Отказаться полностью от хлеба, я выкинул даже хлебницу, от сладкого отказаться — я заменил мой любимый зефир и шоколад на сливы и мандарины.
Конечно, я хотел еще удивить и телезрителей, я желал вернуться в свой вес, который был когда-то. Мне почти это удалось сделать. Но я сейчас дальше продолжаю худеть. Проблемы новые наступают, когда худеешь, — гардероб надо весь менять. Но ничего, поменяю.
Фото: Личный архив Юлиана
Passion.ru: Идеальная женщина для вас — это…
Юлиан: Идеальная женщина — это моя мама, и для меня это вечный идеал и красоты, и женственности. Я такую женщину ищу по жизни, но никак не могу ее найти. Я понимаю, как моему папе повезло. Должна быть полная гармония: красота внутренняя, красота внешняя, благородство, какая-то немного из другого века, из XIX, например, добрая, красивая, умная. И вот когда это все вместе… Ой, это так сложно. Но моя мама именно такая, и для меня она идеал.
Фото: Личный архив Юлиана
Passion.ru: В нашем шоу-бизнесе трудно удержаться, тем более таким самодостаточным людям — обычно им пытаются перекрыть кислород. А как же вы смогли удержаться на сцене и сохранить свою идентичность? Были случаи, когда кто-то из более влиятельных коллег хотел разрушить вашу карьеру?
Юлиан: Я — белая ворона. Сейчас очень модно ругать Пугачеву. Все начинают вспоминать, кого она закрыла. Я уподобляться не собираюсь, потому что это все какой-то бред немножко. Какие-то козни за моей спиной, конечно, строились. Я каким-то образом попал в черные списки на телевидении. Ни для кого не секрет, что черные списки существуют. Например, ты можешь приходить и говорить на ток-шоу, но ты не можешь петь.
Фото: Личный архив Юлиана
Поэтому я с удовольствием согласился принять участие в «Суперстар!». Я сказал: «Супер! Я хочу, и мне это интересно». Но другие каналы придумывают какие-то черные списки, там поют фактически 20 человек — одни и те же лица, которые мелькают без конца на всех каналах. Но ведь у нас еще есть другие артисты, которых надо тоже показывать. «Суперстар!» — это действительно здорово. Это красивое шоу. И у меня есть возможность себя там показать, снова спеть.
Я похудел, я обновился, у меня море энергии, и я с удовольствием принял участие в этом проекте. Поэтому, когда меня приглашают, я всегда соглашаюсь, а когда меня не приглашают, я улыбаюсь и думаю: «Ну и Бог с вами». Я считаю, что вообще скоро время поменяется: люди устали от однообразия, от однообразной музыки, от определенных кланов на разных каналах.
Passion.ru: Юлиан, на сцене вы уже больше 30 лет, у вас все так же много поклонников, которые с радостью приходят на ваши концерты и говорят, что выросли на ваших песнях. А в детстве вы могли представить, что станете таким известным человеком?
Юлиан: Я до сих пор говорю, что звезды на небе, а мы все люди, поэтому я никогда всерьез не думал о популярности, известности и звездности. Для меня всегда самым главным было петь и дарить любовь людям. Я это всегда с удовольствием делал. Я счастливый человек: у меня такая работа, которая приносит мне в первую очередь удовольствие, и я эту любовь получаю в сто крат взамен. Поэтому в детстве я, конечно, всегда знал, что я буду певцом.
Фото: Личный архив Юлиана
У меня не было выбора, кем я буду. История о том, как я родился, всем известна. Когда я появился на свет, маме напророчили, что ее сын будет либо певцом, либо оратором. Так оно и произошло. Это, кстати, не легенда, это правда. Я не учился в музыкальной школе, поскольку у меня мама — педагог в музыкальной школе.
Но любовь к музыке, наверное, передалась мне с молоком матери, поэтому я с четырех лет уже во всю пел и собирал концерты. Даже весь подъезд приходил на меня посмотреть. У нас были дома специальные шторки, мы из них делали некую сцену, занавес. И когда этот занавес открывался, я выходил, начинал петь, и все мне хлопали.
Я привык к аплодисментам с пяти лет точно. Я уже вкусил эту любовь зрителей, я понимал, что это такое, мне это очень нравилось. Я всегда знал, что буду певцом. А популярность, звездность, всякие райдеры с золотыми унитазами — это и сейчас для меня все дикость, потому что у меня очень простой райдер. Вообще считаю, что вся эта звездная пыль, вся эта звездная мишура — это все придумано.
Фото: Личный архив Юлиана
Измерять популярность и думать о ней — я никогда этого не делал и дальше этого делать не собираюсь. Но тем не менее я 30 лет на сцене, и я ощущаю эту любовь зрителей, у меня нет пустых залов. Пустые залы я только иногда вижу в кошмарных снах. Говорят, что это хороший сон: если артист увидел пустой зал, значит, у него будет аншлаг.
Поэтому я работаю для своего зрителя, а эти зрители вместе со мной шагают по жизни. И действительно смешно: очень часто ко мне подходят мои же ровесники и говорят: «Мы выросли на ваших песнях». Им 45, 47 лет, а мне самому 48. Так вышло, что я с 15 лет стою на профессиональной сцене, а в 20 лет уже дал свой первый концерт в Театре эстрады. Вот на моих песнях действительно выросли мои же ровесники, и это прикольно на самом деле.
Passion.ru: А ведь вы еще стали первым самым молодым исполнителем, который был удостоен звания «Заслуженный артист России».
Юлиан: Я самый первый в истории России, даже Советского Союза. Это было в первый раз, что в 26 лет я получил звание заслуженного артиста России. Причем абсолютно справедливо это получил, потому что десять лет надо проработать, чтобы это звание дали.
Это сейчас со званиями, кстати, гораздо легче. Их как-то проще дают, и даже сразу можно народного получить. Тогда немного время было другое, и я очень дорожу этим званием. У меня много разных званий: я и народный артист Чечни, и народный артист Тувы — но все это ничто по сравнению с любовью зрителей. Потому что можно быть трижды народным, но при этом не иметь главного — любовь своего зрителя. А звания — это приятно, это прибавка к пенсии (Смеется).
Фото: Личный архив Юлиана
Passion.ru: Кстати, знаем, что вы когда-то думали стать врачом. Почему в итоге не связали свою жизнь с медициной? Почему именно музыка?
Юлиан: Это был очень короткий период в моей жизни. Тогда очень тяжело болела моя прабабушка, у нее была онкология. Мне было тогда где-то 13 лет, и я очень хотел, чтобы она выздоровела. Я действительно в какой-то момент решил: а может, мне стать врачом.
Кстати, я врачом бы был неплохим. Я достаточно много читаю медицинскую литературу и много чего знаю, не оканчивая даже медицинских институтов. Но я не врач, естественно. Хотя про меня всякие разные слухи ходят: что я еще и экстрасенс. Нет, не надо ко мне обращаться, я пою. Вот я всех лечу музыкой, на сцене. Кстати, говорят, что после моих концертов у людей кто-то меняется настроение. Но воду заряжать не надо, я не Чумак.
Passion.ru: Известно, что каждую осень к вам приходили люди из Астрахани, которые благодарили за творчество и целовали вам руки. Сейчас как раз осенняя пора. Преданные поклонники уже наведались к вам в гости?
Юлиан: Да, это паломники из Астрахани. Люди четко делятся: есть сумасшедшие поклонники, а есть действительно нормальные зрители, которые годами меня любят, которые следят за моим творчеством, которые не донимают меня в обычной жизни.
А это мы говорим про немножко нездоровых людей, но все равно я им передаю пламенный привет. Они ежегодно ко мне приходят, они реально идут пешком из Астрахани. Они идут, чтобы мне поклониться. Это палата номер шесть, но тем не менее этот обряд им обязательно надо совершить.
Есть сумасшедшие, которые постоянно ходят в парке, где я гуляю с собакой, и просто меня преследуют, живут около моего дома. Это до сих пор все происходит. Есть одна женщина, которая круглосуточно сидит в машине под моими окнами. Вся ее жизнь проходит на обочине у моего дома. Полиция ее уже забирала, проводила беседы, но она все равно сюда приходит.
Я спрашиваю: «Что вы тут гуляете?». Она отвечает: «Я просто любуюсь вами». В общем, это называется — к психиатру. Но я надеюсь, что в основном у меня все-таки адекватные зрители, а это фанаты, некие сумасшедшие. У каждого артиста есть такие недоразумения, и у меня такие встречаются тоже. Но за 30 лет я к этому привык — к чему я только не привык.
Фото: Личный архив Юлиана
Passion.ru: В отличие от других артистов, вы никогда не стремились участвовать в различных премиях, получать музыкальные награды. Вообще, вы говорили, что никогда не будете прогибаться под кого-то. Почему?
Юлиан: Я горжусь тем, что у меня нет всяких премий — «Оваций» и прочих. Я горжусь тем, что я ни разу не участвовал в «Песне года». Потому что, когда это все начиналось, это все были платные мероприятия. То есть артисты за них платили деньги, чтобы участвовать, чтобы что-то получить.
Чтобы в «Песне года» спеть, по-моему, надо было заплатить три тысячи долларов, а если хочешь попасть в финальную, новогоднюю «Песню года», надо было заплатить десять тысяч долларов. Я в эти игры не играл, и так получилось, что «Русский вальс» у меня никогда не был в «Песне года». Так этим же можно гордиться.
А когда там сменилось руководство, то быть дебютантом тоже смешно. Я не играю в шоу-бизнес, но иногда шоу-бизнес играет со мной. Я все-таки, наверное, старой закалки, я все-таки эстрадный артист.
Фото: Личный архив Юлиана
Passion.ru: Все знают, что в свое время у вас были дружеские и, наверное, даже родственные отношения с Нонной Мордюковой и Людмилой Зыкиной. Сегодня среди коллег по шоу-бизнесу у вас есть такие друзья?
Юлиан: У меня есть друзья, конечно, но именно Зыкина и Мордюкова были моими ближайшими друзьями. Это два человека, которые так были близки мне духовно. Сколько всяких разных сплетен и недомолвок было. Приписывали, что якобы у меня романы с ними были. Я читал и просто удивлялся этому бреду.
Когда мы дружили в 90-е годы, когда был полный развал и хаос, у Зыкиной и Мордюковой были тяжелые времена. Когда появился я, такая белая ворона с «Русским вальсом», был таким мостиком от Советского Союза к России, конечно, они ко мне прониклись. Мордюковой я заменил сына, у нее тогда умер родной сын. У Зыкиной не было детей. Их уход из жизни для меня до сих пор — такая потеря и пустота. Конечно, их место никто и никогда не займет. Это слишком большие друзья были.
Дело не в их величественности — они еще не только большие друзья, они еще и большие артисты. Одна — великая артистка кино, другая — певица, которая рождается раз в тысячу лет. Но когда мы дружили, мы про все это забывали.
Фото: Личный архив Юлиана
С Зыкиной мы ловили рыбу, жарили шашлыки, ездили на гастроли. Она для меня пела в мой день рождения, дарила мне подарки, которые для меня дороже всех бриллиантов. Лично для меня она вышила картину своими руками. Это просто невероятный подарок, самый дорогой.
Мордюковой в какой-то степени я продлил жизнь, потому что ей действительно было сложно, и мы с ней познакомились в сложный период, когда у нее погиб сын и она была в очень тяжелом состоянии. Да, я какое-то время даже жил у нее в квартире, действительно это было, но испорченные люди сразу видят в этом какой-то подвох. Я помогал материально Мордюковой: когда я уже сам встал на ноги, я привозил ей деньги, помогал ей финансово.
К сожалению, наши артисты очень сложно жили в те годы, да и сейчас пожилые люди живут, наверное, не так уж легко. Я старался как мог помогать. А что касается Зыкиной, мы с ней даже спели вместе, и для меня это огромная честь. Она ведь мало с кем пела: она спела только со мной и с «Любэ», больше у нее дуэтов не было.
Фото: Личный архив Юлиана
Passion.ru: А как сейчас живут Александра Пахмутова и Николай Добронравов, которые подарили вам хит «Русский вальс»? Они по-прежнему не берут деньги за свои произведения?
Юлиан: Александра Пахмутова и Николай Добронравов живут своими измерениями. Они никогда не брали у артистов деньги, и это их принцип. Правильно это или нет — я не знаю, потому что сейчас время другое. Но они не меняются, они такие. Я человек благодарный и в свое время, когда Александра Николаевна и Николай Николаевич были еще гораздо моложе, я часто брал их с собой на гастроли, хотел, чтобы они зарабатывали деньги.
У нас отношения были немного другие, поэтому деньги за песни они никогда не брали и не берут. Но я всегда как мог их благодарил. Ведь они написали для меня не только «Русский вальс». Могу сказать, что песен Пахмутовой я спел, наверное, больше всех. Я один раз посчитал, собрал все песни, у меня получилось, не поверите, четыре часа музыки. Можно в Книгу рекордов Гиннесса занести.
Фото: Личный архив Юлиана
Passion.ru: Сейчас каждый день появляются новые исполнители: сначала они становятся блогерами, а потом стремятся попасть в шоу-бизнес. Наверняка вы слышали о конфликте Ларисы Долиной и начинающей певицы Вали Карнавал. А как вы относитесь к таким новым исполнителям?
Юлиан: Наверное, они сами себя исполнителями называют, артистами, но в TikTok сейчас может любой спеть. Это не значит, что ты уже артист. Карнавал — хороший псевдоним вообще, но я не очень хорошо знаю, о ком идет речь, потому что я не успеваю следить за всеми. Они так быстро появляются и так быстро исчезают.
Ну, Моргенштерна я, конечно, знаю. Такой прикольный чувак. Но вообще, я считаю, что это какая-то полная деградация общества. Наверное, во все времена были такие фрики. Наверное, я старею, но мне пока это все не очень понятно.
Ко мне сейчас часто подходят люди и говорят: «Мы хотим петь, мы хотим учиться». Но когда я начинал, это было немножко в другой стране. Тогда образование было бесплатное, а сейчас, чтобы поступить куда-то, нужны большие деньги.
Это большая проблема, а любой продюсер скажет: «Чтобы начать какую-то карьеру, нужно полмиллиона долларов». А где их человеку взять? Поэтому у нас иногда прыгают прямо из спальни в телевизор, я это говорю всегда. Или у них есть какие-то связи. А как пробиться талантливым людям? Я не знаю ответа на этот вопрос. Мне кажется, все равно сложно. Надо быть Моргенштерном, чтобы стать известным, надо снять трусы или сделать какой-то скандал. Тогда твои ролики все будут смотреть.
Знаете, я часто думал: если бы я сейчас начинал, наверное, у меня бы ничего не получилось, потому что мама — простой педагог в музыкальной школе, папа — инженер. Я приехал из подмосковного города без денег, я поступил в институт, 13 человек взяли, а было 1300. То есть это сто человек на место, был жуткий конкурс, я его прошел, я попал в эту чертову дюжину, я попал в институт, я бесплатно получил образование и доступ на телевидение.
Я пришел в программу «Шире круг», где Ольга Борисовна Молчанова открывала реально звезд. Можно было прийти на телевидение со своей песней, тебя могли послушать, и ты мог случайно оказаться популярным сразу на следующий день. Всего было два канала на телевидении — Первый и Второй. Ты один раз поешь по телевизору, на тебя смотрит вся страна, если ты нравишься — ты становишься известным. Я в такой стране начинал, это было в начале 90-х. А сейчас время сложное, но интересное.
Фото: Личный архив Юлиана
Passion.ru: А как относитесь к Ольге Бузовой?
Юлиан: Еще только я не пинал Ольгу Бузову. Я «Бузовых» на своем веку пережил очень много, но она, по-моему, очень трудолюбивый человек. Но, конечно, она никакая не певица и не актриса. Петь она вообще не умеет, это не пение, но ей хочется думать, что она певица, и бог с ней. Она может быть неплохой ведущей, но она хочет сразу и везде. Я с ней не знаком даже. То, что ее в МХАТ взяли на спектакль, — это их проблема.
Моргенштерн, наверное, тоже считает, что он суперстар. Но звезды гаснут очень быстро, и, еще раз повторю, они на небе, а мы все люди. Но, между прочим, Моргенштерн какие-то добрые дела делал, я слышал. Если это правда, то он молодец, а все остальное на потребу публике. Время сейчас такое: раньше на заборе писали, теперь — в Интернете. Но он породил новый какой-то вид людей, которые поверили в то, что они артисты, звезды, нашли каких-то своих людей, молодежь на это ведется. Пройдет и это, все проходит.
Passion.ru: Юлиан, 2021 год — ваш год Быка. В канун Нового года вы надеялись, что он будет удачным для вас, принесет вам счастье. Чего в этом году было больше — долгожданного счастья или все-таки разочарования?
Юлиан: Однозначно счастья было больше, и заканчивается год прекрасно. Я каждое воскресенье буду радовать телезрителей своим появлением на экране. Я счастлив, потому что я свободен в том смысле, что я никому теперь не принадлежу, официально у меня развод. У меня прекрасное настроение, и все будет дальше хорошо. Все хорошо, кроме коронавируса.
Фото: Личный архив Юлиана
Passion.ru: Кстати, вашей семье пришлось столкнуться с этой проблемой — ваши родители заболели. Как они чувствуют себя сегодня?
Юлиан: Коронавирус — очень тяжелая болезнь, поэтому сегодня лучше, завтра хуже. Но, слава богу, пока все налаживается — и у мамы, и у папы. Я каждый день молюсь всем богам, и самое главное — всем врачам, которые спасают всех людей в нашей стране. У нас героические врачи. Вот кому надо сейчас точно молиться, так это врачам. Поэтому все нормально, но коронавирус вообще помешал многому: и концерты отменились. В отличие от многих моих коллег, я могу сказать, что сейчас нужны ограничения, мы все это переживем, и все будет хорошо.
Passion.ru: А как относитесь к вакцинации?
Юлиан: Я не знаю как лучше. Когда начинают насильно навязывать, что надо привиться, из-за этого тоже срабатывает обратный эффект. Люди начинают думать, что тут какой-то подвох. Поэтому не надо никого агитировать. Но тот ужас, который я сейчас прошел со своей семьей, я не знаю, может, действительно надо было прививаться. Мы не привитые были — ни родители, ни я. Но никогда не надо насильно заставлять, потому что у нас в стране проблема с вакцинацией только потому, что начали активно насаждать с утра до ночи.
Надежда только на наш крепкий русский иммунитет. Я надеюсь, что мы все это пройдем и победим, но агитировать за прививки я точно не буду никого и говорить, что прививаться не надо, я тоже не буду.
Единственное — хочется сказать всем этим антиковидникам, которые пишут, что все это ерунда, что все это придумка, что коронавируса не существует, что это обычный грипп: «Ребята, чего вы гоните? Опомнитесь». Потому что, когда ты сталкиваешься реально с этим ужасом, когда твоего папу везут в больницу, мама находится дома и не пускает к себе, потому что она боится, что я заражусь.
Это кошмар, когда твои родные люди вроде рядом, но ты не можешь к ним приехать, хотя я попытки всякие разные совершаю. Давайте переждем этот кошмар! Коронавирус — это реально страшно, это не выдумки.
Фото: личный архив Юлиана, пресс-служба НТВ