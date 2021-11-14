Юлиан раскрыл истинную причину развода с Анастасией и назвал певицу «генералом в юбке»
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Фото: Instagram
Певец Юлиан впервые рассказал о причине, по которой распался его брак с коллегой по шоу-бизнесу Анастасией. Казалось, что артисты, которые дружили около 30 лет, зарегистрировав отношения, будут счастливы. Но пара поженилась в 2019 году, а в 2020-м уже рассталась.
«Я сказал: «Давай возьмем ребенка из детского дома». Но тут Настя сказала: «Нет, никакого ребенка из детского дома я не возьму никогда!». У нас начались ругани и скандалы с этого момента. Я сказал: «Все, до свидания». Мы друг друга ненавидели. Не общались совсем. Нашу тридцатилетнюю дружбу мы могли убить. Это был год ада. Мы дружбу попутали с любовью», — рассказал Юлиан в шоу «Суперстар. Возвращение» на НТВ.
О характере Анастасии Юлиан также отозвался нелестно. «Год жизни за десять... Потому что она монстр, генерал в юбке, она диктатор», — заявил певец.
При этом ранее Юлиан отмечал, что дружбу с бывшей супругой ему сохранить все же удалось. Сейчас и он, и Анастасия участвуют в шоу «Суперстар. Возвращение» на НТВ и поддерживают друг друга на проекте.
Фото и видео: @radio_julian, @anastasiiamintskovskaia/Instagram