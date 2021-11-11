Певец Юлиан объяснил нежное отношение к бывшей жене и раскрыл, может ли вернуться к ней

Ранее в интервью Passion.ru он раскрыл причину их расставания:

«Мы оба были счастливы несколько месяцев на самом деле, а потом начался какой-то кошмар. У Насти очень сложный характер, у меня, наверное, тоже. Я не могу быть подкаблучником, я не могу все прихоти выполнять. Если кто-то не прав, я говорю это все в лоб. На самом деле она такой же человек. В общем, мы такие конкретные Львы: я Лев, она Львица. Женщина-львица — это вообще страшное дело, и два Льва в одной клетке быть не могут», — признается музыкант.

Он добавил, что пока не собирается устраивать семейную жизнь:

«Что касается женитьбы, то я беру тайм-аут в этом деле и занимаюсь музыкой», — заявил он «Собеседнику» и добавил, что это не относится к случайным романам, с которыми у певца все в порядке.

«Я имею в виду, что у меня нет планов с кем-то идти в ЗАГС, ставить штамп в паспорте. Вот с этим я точно подожду», — объяснил он.