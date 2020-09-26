Свадьба после дружбы: Илья Яшин женился на солистке группы «АлоэВера»

Фолловеры остались в восторге от образов жениха и невесты и поспешили поздравить молодоженов в Сети: «Очень круто! Поздравляю! Безумно рада за тебя!», «Ребята, дорогие! Счастья вам и долгих лет в любви и взаимопонимании!!! Берегите себя!!!», «Прекрасная красивая пара! Живите в счастье и доверии. «Поздравляю»,Бесконечного счастья вам», «Поздравляю от всей души!!!! Красивая пара!!!! Образы с кроссами огонь!!!», «Поздравляю. Будьте счастливы», «И солнце за вас радуется сегодня!», «Красавцы!Будьте счастливы !», «Какой необычный букет. Но очень красивый! Любви», «Поздравляю вас! Прекрасная история и ваша пара тоже!».

К слову, недавно мы рассказали, как Проскурякова поздравила Николаева с годовщиной свадьбы. 38-летняя Юлия Проскурякова и 60-летний Игорь Николаев, которые вот уже много лет являются одной из самых крепких пар шоу-бизнеса, отметили оловянную свадьбу.