Свадьба после дружбы: Илья Яшин женился на солистке группы «АлоэВера»
Фото: ilya_yashin / Instagram
32-летняя солистка группы «АлоэВера» Вера Мусаелян официально зарегистрировала брак с 37-летним политиком Ильей Яшиным. Молодожены прибыли на торжественную церемонию в спортивных образах. Первые фотографии появились в Сети на страницах молодоженов. Илья начал день с видео, в котором рассказал о планах на день: «Встал сегодня пораньше. Сейчас съезжу за Верой в апартаменты в «Москва-Сити», отвезу ее в ЗАГС и сделаю своей женой». Невеста выбрала для церемонии лаконичный образ — белоснежное платье с открытыми плечами и кеды с глиттером. Жених появился в строгом классическом смокинге и белых кроссовках.
После церемонии Илья опубликовал видео, на котором прокричал: «Мы женаты! Ура!». В Сети политик рассказал трогательную историю их знакомства с Верой и написал пост о знаках судьбы: «Мы с Верой переглянулись и засмеялись. К тому моменту мы дружили уже несколько лет и даже теоретически не рассматривали друг друга в таком качестве.Вера через несколько часов улетела из Минска в Ригу, а я отправился флиртовать с подружками невесты. Но сегодня Вера стала моей женой, и я чувствую себя по-настоящему счастливым человеком. Надеюсь, с возрастом научусь лучше читать знаки судьбы».
Мы женаты! pic.twitter.com/X3QmuvqFbS— Вера Мусаелян (@aloe_ve) September 26, 2020
Фолловеры остались в восторге от образов жениха и невесты и поспешили поздравить молодоженов в Сети: «Очень круто! Поздравляю! Безумно рада за тебя!», «Ребята, дорогие! Счастья вам и долгих лет в любви и взаимопонимании!!! Берегите себя!!!», «Прекрасная красивая пара! Живите в счастье и доверии. «Поздравляю»,Бесконечного счастья вам», «Поздравляю от всей души!!!! Красивая пара!!!! Образы с кроссами огонь!!!», «Поздравляю. Будьте счастливы», «И солнце за вас радуется сегодня!», «Красавцы!Будьте счастливы !», «Какой необычный букет. Но очень красивый! Любви», «Поздравляю вас! Прекрасная история и ваша пара тоже!».
К слову, недавно мы рассказали, как Проскурякова поздравила Николаева с годовщиной свадьбы. 38-летняя Юлия Проскурякова и 60-летний Игорь Николаев, которые вот уже много лет являются одной из самых крепких пар шоу-бизнеса, отметили оловянную свадьбу.
Фото: @ilya_yashin, @aloe_ve / Instagram
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