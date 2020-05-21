Яркий макияж и кимоно: Анастасия Макеева порадовала фанатов перевоплощением в восточную принцессу
Фото: Instagram
Анастасия Макеева опубликовала в своем микроблоге в Instagram кадры красивой фотосессии. Для нее актриса перевоплотилась в восточную принцессу. Создавая необычный образ для модели, стилисты одели ее в ярко-синее кимоно, сделали необычный макияж и прическу. Завершило образ оригинальное украшение для головы.
«Очень здорово», «Мадам Баттерфляй?», «Красавица», «Интересный и неожиданный образ. Вам идет», «Вау!», «Костюм супер», «Анастасия, бесконечно можно смотреть на это фото. Кто придумал костюм, кто фотографировал — это все люди с большим талантом!», «Вот это красота», «Восточная кудесница», «Невероятно красивая», — получила Анастасия Макеева комплименты.
Несколькими дня ранее 38-летняя актриса порадовала подписчиков нежным постельным фото.
А вам нравится Анастасия?
Фото и видео: Instagram
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