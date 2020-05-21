Яркий макияж и кимоно: Анастасия Макеева порадовала фанатов перевоплощением в восточную принцессу

«Очень здорово», «Мадам Баттерфляй?», «Красавица», «Интересный и неожиданный образ. Вам идет», «Вау!», «Костюм супер», «Анастасия, бесконечно можно смотреть на это фото. Кто придумал костюм, кто фотографировал — это все люди с большим талантом!», «Вот это красота», «Восточная кудесница», «Невероятно красивая», — получила Анастасия Макеева комплименты.

Несколькими дня ранее 38-летняя актриса порадовала подписчиков нежным постельным фото.

А вам нравится Анастасия?