Анастасия Макеева впечатлила фанатов нежным постельным фото: «Образец женственности и красоты»

«Настенька, вы такая прекрасная молодая девушка, настоящий образец женственности и красоты», «Какая же вы красотка», «Богиня», «Глаз не оторвать», «Почему вы одна?», «А кто фотограф?», — оставили комментарии под фотографией.

Недавно Анастасия Макеева впервые показала своего тайного мужа, которого скрывала больше года. Этот брак стал третьим для актрисы. Первым ее супругом был актер Петр Кислов, который позже женился на Полине Гагариной. Со вторым избранником — актером и певцом Глебом Матвейчуком Анастасия прожила в браке 6 лет. Через несколько лет после расставания с ним Макеева вышла замуж в третий раз, но имя супруга и его сферу деятельности не раскрывает.