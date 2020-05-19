Анастасия Макеева впечатлила фанатов нежным постельным фото: «Образец женственности и красоты»
Фото: Instagram
38-летняя Анастасия Макеева порадовала подписчиков нежным фото в постели. Актриса сфотографировалась с обнаженными плечами и собрала комплименты от поклонников.
«Где вы любите просыпаться? Такое любопытное ощущение. Вчера я проснулась, лежа на полу на матрасе в кухне, глядя в окно, где растут многовековые березы. И солнце светило, и красота такая деревенская, и столько эмоций было. Сегодня я проснулась дома и тоже такой кайф, родная кроватка и столько красоты вокруг», — поделилась она эмоциями.
«Настенька, вы такая прекрасная молодая девушка, настоящий образец женственности и красоты», «Какая же вы красотка», «Богиня», «Глаз не оторвать», «Почему вы одна?», «А кто фотограф?», — оставили комментарии под фотографией.
Недавно Анастасия Макеева впервые показала своего тайного мужа, которого скрывала больше года. Этот брак стал третьим для актрисы. Первым ее супругом был актер Петр Кислов, который позже женился на Полине Гагариной. Со вторым избранником — актером и певцом Глебом Матвейчуком Анастасия прожила в браке 6 лет. Через несколько лет после расставания с ним Макеева вышла замуж в третий раз, но имя супруга и его сферу деятельности не раскрывает.
Фото и видео: Instagram
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