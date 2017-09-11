Яркие наряды и стройные ноги: Зара представила новый клип на песню «Мир вашему дому»
Режиссером нового клипа Зары стал Алан Бадоев
Сегодня, 20 сентября, состоялась премьера видеоклипа Зары на песню «Мир вашему дому». Он получился очень ярким: «Послевкусие лета» — так назвал его режиссер, Алан Бадоев.
Съемки проходили в Португалии. «Спасибо команде, которая сделала невозможное! Более ста человек в Португалии, труднодоступные локации, трюки и перекрытие центральных улиц во время туристического пика. Теперь я точно знаю Мы можем все! Иногда важно не боясь отправлять даже самые смелые мысли за океан, по ближе к космосу», — написал в своем блоге Алан.
Фанаты певицы впервые услышали песню «Мир вашему дому» 9 июня этого года. Автор музыки — Алексей Романоff, слов — Александр Ковалев.
Фото: instagram.com