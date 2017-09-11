Режиссером нового клипа Зары стал Алан Бадоев

Сегодня, 20 сентября, состоялась премьера видеоклипа Зары на песню «Мир вашему дому». Он получился очень ярким: «Послевкусие лета» — так назвал его режиссер, Алан Бадоев.

Съемки проходили в Португалии. «Спасибо команде, которая сделала невозможное! Более ста человек в Португалии, труднодоступные локации, трюки и перекрытие центральных улиц во время туристического пика. Теперь я точно знаю Мы можем все! Иногда важно не боясь отправлять даже самые смелые мысли за океан, по ближе к космосу», — написал в своем блоге Алан.

Фанаты певицы впервые услышали песню «Мир вашему дому» 9 июня этого года. Автор музыки — Алексей Романоff, слов — Александр Ковалев.

Фото: instagram.com