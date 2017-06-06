Сегодня состоялась премьера клипа Веры Брежневой «Близкие люди». Певица окрестила его «самым летним клипом», и он действительно подходит под это описание. Видео пронизано солнечным светом и нежностью. И, конечно, же — добротой.

По сюжету, который придумал режиссер Алан Бадоев, Вера прогуливается по улицам старого города в желтом ретро-платье и помогает разным людям, даря им хорошее настроение. «6 рукопожатий разберут проблемы на части, но лишь одно объятие нам дарит необъятное счастье», — уверена певицв.

Съемки проходили в Восточной Европе, но можно надеяться, что скоро такая погода ждет и всех нас. В одной из сцен Брежнева продемонстрировала отличную спортивную форму, запрыгнув в трамвай на полном ходу.

Поклонники высоко оценили очередной шедевр своей любимицы. А вам понравился этот клип?

Фото: instagram.com