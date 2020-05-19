Яркие глаза, красная шуба: Светлана Иванова на ретро-фото показала поклонникам необычный образ
Фото: Starface
Звезда сериалов «Тест на беременность» и «Триггер» Светлана Иванова во время самоизоляции продолжает разбирать фотоархивы (от скуки этим занялись многие селебрити). В Instagram актриса показала фото, к которому не смогла придумать умную подпись. Скрывать то, что у нее не возникло умной мысли, она не стала, а просто предложила подписчикам насладиться фотокарточкой.
На снимке Светлана запечатлена в необычной красной шубке с коротким ворсом и с ярким макияжем глаз, что ей несвойственно.
«Очень идет такой макияж», «Зачем женщине ум? У нас красота и шарм», «Какая вы красивая», «Француженка», «Красавица! И потрясающая актриса!», — написали Ивановой в комментариях.
Недавно стало известно, что Светлана Иванова тайно вышла замуж за режиссера Джаника Файзиева, с которым растит двух маленьких дочерей. Их отношения длятся много лет, но узаконить их они не могли, потому что Файзиев был женат.
Фото: Instagram
Видео: «Вечерний Ургант»
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