Яркие глаза, красная шуба: Светлана Иванова на ретро-фото показала поклонникам необычный образ

Звезда сериалов «Тест на беременность» и «Триггер» Светлана Иванова во время самоизоляции продолжает разбирать фотоархивы (от скуки этим занялись многие селебрити). В Instagram актриса показала фото, к которому не смогла придумать умную подпись. Скрывать то, что у нее не возникло умной мысли, она не стала, а просто предложила подписчикам насладиться фотокарточкой.

На снимке Светлана запечатлена в необычной красной шубке с коротким ворсом и с ярким макияжем глаз, что ей несвойственно.