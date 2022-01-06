Яна Рудковская трогательно поздравила сына Сашу с 8-летием: «Наш сильный и храбрый Щелкунчик»

«С днем рождения, Санечка! С днем рождения, наш сильный и храбрый Щелкунчик! Пусть все твои мечты исполнятся! Мы тобой гордимся! Ты — большой молодец!» — обратилась к сыну со своей странички в социальной сети Яна Рудковская. Своего сына Сашу она не зря назвала «Щелкунчиком», ведь именно эта роль досталась мальчику в одноименной ледовой постановке его отца — Евгения Плющенко.

Мальчик к своим 8 годам уже точно определил, что хотел пойти по стопам знаменитого отца и тоже занялся фигурным катанием. Еще в три года он впервые вышел на лед в крупных шоу в компании родителя. Саша участвовал в постановках «Снежный король — 2» и «Щелкунчик».