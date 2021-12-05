Тарасова негативно высказалась о спортивных успехах сына Плющенко и Рудковской
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Фото: @t.a.tarasova/Instagram
Татьяна Тарасова стала гостьей шоу «Секрет на миллион», где поговорила с Лерой Кудрявцевой о профессиональной и личной жизни.
Заслуженный тренер призналась, что не видит потенциала в старшем сыне двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Саше. Несколько лет мальчик старательно занимается фигурным катанием и планирует пойти по стопам отца. Тарасова же уверена, что говорить об этом пока очень рано.
«Вижу ли в нем потенциал? Пока не очень вижу. Он неплохо катается. Я думаю, надо только помолчать немножко, годика два помолчать», — сказала заслуженный тренер.
Татьяна также отметила тренерские навыки Евгения Плющенко, который открыл собственную академию фигурного катания. В прошлом сезоне к спортсмену перешли бронзовый призер чемпионата мира Александра Трусова и чемпионка Европы Алена Косторная от тренера Тутберидзе. Не добившись значительных результатов девушки вернулись к Этери.
«О противостоянии Тутберидзе и Плющенко смешно говорить. Этери – выдающийся тренер, Женя – начинающий тренер. Может быть, Рудковская решила, что так будет полезнее для раскрутки. Но это неправильно, это смешно. О чем говорить? У Жени никого, он первый год работает», — добавила Тарасова.
Тренер уверена, что супруга фигуриста, продюсер Яна Рудковская негативно влияет на его успехи, многое испортила в его работе и уделяет очень большое количество внимания продвижению Плющенко. Тарасова считает, Яна решила, что переманивать фигуристок из других школ будет полезнее для раскрутки.
«Я очень уважаю Татьяну Анатольевну Тарасову. Честно говоря, нахожусь в шоке от ее слов. Я отказываюсь это комментировать», — сказала Рудковская «Спорт-экспрес».
Фото и видео: Instagram