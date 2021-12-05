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Тарасова негативно высказалась о спортивных успехах сына Плющенко и Рудковской

Заслуженный тренер и член жюри «Ледникового периода» Татьяна Тарасова оценила потенциал Гном Гномыча, сравнила успехи Евгения Плющенко и Этери Тутберидзе, а также отметила влияние Яны Рудковской на работу ее супруга.
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Слайд, который
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Татьяна Тарасова и Илья Авербух

Фото: @t.a.tarasova/Instagram

Татьяна Тарасова стала гостьей шоу «Секрет на миллион», где поговорила с Лерой Кудрявцевой о профессиональной и личной жизни.

Заслуженный тренер призналась, что не видит потенциала в старшем сыне двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Саше. Несколько лет мальчик старательно занимается фигурным катанием и планирует пойти по стопам отца. Тарасова же уверена, что говорить об этом пока очень рано.

«Вижу ли в нем потенциал? Пока не очень вижу. Он неплохо катается. Я думаю, надо только помолчать немножко, годика два помолчать», — сказала заслуженный тренер.

Выступление Александра и Евгения Плющенко в Турине

Татьяна также отметила тренерские навыки Евгения Плющенко, который открыл собственную академию фигурного катания. В прошлом сезоне к спортсмену перешли бронзовый призер чемпионата мира Александра Трусова и чемпионка Европы Алена Косторная от тренера Тутберидзе. Не добившись значительных результатов девушки вернулись к Этери.

«О противостоянии Тутберидзе и Плющенко смешно говорить. Этери – выдающийся тренер, Женя – начинающий тренер. Может быть, Рудковская решила, что так будет полезнее для раскрутки. Но это неправильно, это смешно. О чем говорить? У Жени никого, он первый год работает», — добавила Тарасова.

Тренер уверена, что супруга фигуриста, продюсер Яна Рудковская негативно влияет на его успехи, многое испортила в его работе и уделяет очень большое количество внимания продвижению Плющенко. Тарасова считает, Яна решила, что переманивать фигуристок из других школ будет полезнее для раскрутки.

«Я очень уважаю Татьяну Анатольевну Тарасову. Честно говоря, нахожусь в шоке от ее слов. Я отказываюсь это комментировать», — сказала Рудковская «Спорт-экспрес».

Фото и видео: Instagram

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