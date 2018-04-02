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Яна Рудковская объяснила, зачем и почему бьет младшего сына

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Фото из Instagram Яны Рудковской
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43-летняя мама Гнома Гномыча прокомментировала свои методы воспитания.

Подписчики блогов продюсера Яны Рудковской, фигуриста Евгения Плющенко и их сына Саши (мальчика также с легкой руки родителей называют Гномом Гномычем) уверены: чета воспитывает гения. Пятилетний мальчик принимает участие в модных показах и съемках, а также с малых лет уверенно держится на коньках и выполняет сложные трюки.

Но многие поклонники пары считают, что мама слишком строга с мальчиком. Сегодня Яна прокомментировала слухи, которые распространились после одного из ее интервью.

«Многие меня упрекают за излишнюю жесткость. Недавно я дала интервью, и там тысячи ссылок в интернете, что Яна Рудковская жестоко воспитывает Гном Гномыча. Наказания не только в виде лишения игрушек, но и темная комната, и ремень. И это правда. Но это такой маленький тоненький ремень. И что? И меня родители в комнату сажали темную, и ремень применяли, и домашние аресты были… И что, из меня человек не вырос?», — сказала она в интервью телеканалу «Дождь».

Что касается графика ребенка, мама-продюсер считает, что только так можно вырастить настоящего чемпиона: «Чтобы быть лучшим на планете, не нужно ребенка жалеть. Саша спортсмен. Он тренируется, у него по три льда в день. В 9:15 он уже на разминке, к 16 часам он только заканчивает. И к этой нагрузке он готов — чтобы быть лучшим в мире. Боюсь ли я, что он вырастет и скажет: "Ну зачем это все?" Не боюсь, потому что у меня есть пример воспитания Жени и его мамы, которая мне рассказывала, как она воспитывала сына».

Старший сын продюсера также рассказывал, что его воспитывали в строгости. Впрочем, он не держит на родителей зла.

А как считаете вы, нужно ли наказывать детей физически?

Фото: instagram

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