Домашний арест и подарки от папы: 15-летний сын Рудковской рассказал о родителях

Сын Яны Рудковской и Виктора Батурина Николай решил пойти по стопам самого известного подопечного мамы Димы Билана и стать певцом. Молодой человек делает успехи — вместе с солистом группы MBAND Владом Раммом он уже записал несколько хитов. При этом Николай вряд ли «зазвездится» — мама и отчим достаточно строго его воспитывают.

«Если косячу, меня всегда строго наказывают. А я такой ребенок, косячу постоянно. Под домашним арестом, бывает, сижу», — поведал Коля в интервью порталу Peopletalk.