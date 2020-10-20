«Идиллия»: Рудковская показала, как Гном Гномыч нянчится с Арсением

Семейное видео вызвало огромный восторг у тех, кто следит за жизнью семьи Яны.

«Обычно мальчишки равнодушны к малышам, а Саша каждый раз смотрит на братишку с такой любовью, и нет ни капли раздражения от плача!!!!это редкость!!», «Чудо детки, всего наилучшего мальчикам», «И дальше будет на папу похож. По ходу у Евгения сильные гены. Очень уж хочется увидеть девчушку, похожую на вас. Желаю вам ее от чистого сердца», «Вам бы еще двух дочек для баланса, что бы украшения и посуду завещать», «Как же это здорово . Боже какое это счастье, я тоже хочу», – пишут в комментариях.

Рождение четвертого сына Яны Рудковской, который совсем недавно появился на свет, стало огромным сюрпризом для ее поклонников, ведь беременной она не ходила, а о скором прибавлении в семействе мало кто знал.

Арсения родила суррогатная мать – женщине обеспечили максимально комфортные условия жизни, а в последнее время она даже жила в особняке семьи Плющенко.

С момента появления малыша на свет Яна активно делится подробностями их жизни – выкладывает семейные фотографии с младшими сыновьями, и видеозаписи с прогулок с малышом.