Яна Поплавская — о том, как сбежала от нелюбимого мужа: «В битве за идеальный брак я потеряла себя»

53-летняя Яна Поплавская - мама двух взрослых сыновей. С их отцом, Сергеем Гинзбургом, она давно не живет. В своей колонке на «Летидоре» актриса призналась, что была несчастлива с этим мужчиной.

«Я думала, что мой первый муж — именно тот, с кем мы всегда будем вместе», — объяснила она свои попытки спасти брак. — «Я работала над собой как суперпсихолог. Когда наступало временное улучшение, я себя хвалила. Прошли 15 лет, 20 лет, но счастливее я не становилась. В ежедневной битве за идеальный брак я потеряла себя! В какой-то момент я осознала, что в отношениях я одинока (а самое страшное — это одиночество вдвоем), я просто пыль и меня фактически нет».

В один прекрасный момент актриса собрала вещи и уехала. «Я не хотела мучиться и убивать себя внутренне ради человека, который не дарит мне ни любовь, ни счастье», - вспоминает она.

Своей главной ошибкой в тех отношениях Яна считает поспешность. «Многие торопятся выходить замуж (я сейчас даже не столько про возраст, а про душевную незрелость). Они зачастую не могут отличить сексуальное желание, симпатию, влюбленность от любви. А поэтому когда спустя энное количество времени вот это "хочу этого человека видеть рядом 24 часа в сутки" проходит, пара сразу бежит разводиться», — рассуждает она.

В браке, который продержится много лет, важны не только пылкие чувства друг к другу, но и терпение. Каждый должен стать тылом и опорой для другого, считает актриса.

Сейчас Яна Поплавская счастлива в отношениях с радиоведущим Евгением Яковлевым, который младше ее на 15 лет. В одном из интервью звезда рассказывала, что была знакома с ним задолго до начала отношений, но долгое время не обращала внимания на него. Однако возникшая между ними любовь — не с первого взгляда — принесла ей счастье.