Яна Крайнова объяснила, почему измена — не всегда повод для расставания

Актриса сериала «Гадалка» порассуждала на тему любовных отношений и ответила на вопрос, что может послужить причиной для расставания с партнером. Яна убеждена, что на ситуацию с изменой нужно смотреть разных сторон. «Я могу фантазировать на эту тему, говорить какие-то шаблонные вещи типа «измена», «предательство», еще что-то… Но правда в том, что мы никогда не знаем, как себя поведем в конкретных отношениях в определенное время. Даже измена имеет множество коннотаций», — поделилась она.

Также Крайнова отметила, что раньше она бы со 100% вероятностью рассталась бы с неверным ухажером. «Раньше, когда я была максималисткой, сразу бы сказала: «Если изменил, то уходи!» Если это настоящая, та самая любовь, то измены не случится. А если произойдет, то… Не знаю… В нашей удивительной жизни всякое может быть», — рассказала она в интервью Passion.ru.

Сейчас же для актрисы есть несколько важных правил для сохранения и укрепления любовных отношений. «Но точно знаю, что нужно разговаривать друг с другом. Да, причиной расставания может стать угасание чувств, хотя в настоящей любви этого не случится. Мне важно иметь душевную близость с человеком и иметь возможность договариваться. И должно быть уважение друг к другу, это приоритет в любых отношениях», — подытожила Яна.