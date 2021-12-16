Яна Крайнова — откровенно о любви: «Отношения на расстоянии не для меня. Люди должны быть рядом»

Passion.ru: Яна, пока зрители осенью смотрели второй сезон сериала «Гадалка», где вы исполнили одну из главных женских ролей, вы отдыхали в Прибалтике. Как прошел ваш отпуск на родине? Чем особенно запомнился?

Яна Крайнова: Вообще у меня месяц прошел на трех морях — Балтийском, Средиземном и Черном. Дома я отдохнула немного, а потом махнула на Каннский кинофестиваль, посмотреть, как это все происходит. И после вернулась к маме и провела с ней пару недель.

Когда я бываю в Юрмале, то незыблемо правило: каждый вечер отправляюсь к морю, встречаю закат. Что бы ни происходило, вечером я на море. Люблю быть одна во время заката, я успокаиваюсь, черпаю новые силы. Обожаю гулять по дюнам среди сосен. Я вообще обожаю сосны. Все говорят: сосна — мужское дерево, береза — женское. Ничего не знаю, я родилась среди сосен, это мое ресурсное дерево. Обожаю их запах и как закатное солнце подсвечивает сосновые верхушки.

Passion.ru: Вы рассказывали, что вы и ваша героиня Марина — личности противоположные. Она холодная и спокойная, а вы более эмоциональный человек. Как вам удалось перевоплотиться в человека, который настолько не похож на вас?

Яна Крайнова: Каждый человек не просто черный или белый. У нас есть базовый цвет, ведущий оттенок кубика Рубика. И есть множество других оттенков, которые в психологии называют субличностями. Актеры заточены на то, чтобы знать все свои стороны, все свои скелеты в шкафу. Поэтому в любой моей роли можно найти и дольку меня.

И, естественно, в Марине есть черты, запрятанные во мне. В определенных ситуациях я могу предъявить их миру. Например, могу быть жесткой и холодной, когда меня обижают или обесценивают чужие люди. Тогда я становлюсь закрытой. Еще Марина сексуальная. Во мне тоже есть сексуальность, но мягкая и кокетливая. В фильме я это кокетство перевела в роковую форму.