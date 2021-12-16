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Яна Крайнова — откровенно о любви: «Отношения на расстоянии не для меня. Люди должны быть рядом»

Известная актриса, звезда сериала «Дневник доктора Зайцевой» Яна Крайнова дала большое интервью Passion.ru. Она рассказала, почему нелегкое время коронавирусных ограничений для нее стало одним из самых счастливых и плодотворных периодов, о мужчинах, сыгравших важную роль в ее жизни, о мечтах и о том, насколько для нее важно признание зрителей.
Яна Крайнова — откровенно о любви: «Отношения на расстоянии не для меня. Люди должны быть рядом»

Passion.ru: Яна, пока зрители осенью смотрели второй сезон сериала «Гадалка», где вы исполнили одну из главных женских ролей, вы отдыхали в Прибалтике. Как прошел ваш отпуск на родине? Чем особенно запомнился?

Яна Крайнова: Вообще у меня месяц прошел на трех морях — Балтийском, Средиземном и Черном. Дома я отдохнула немного, а потом махнула на Каннский кинофестиваль, посмотреть, как это все происходит. И после вернулась к маме и провела с ней пару недель.

Когда я бываю в Юрмале, то незыблемо правило: каждый вечер отправляюсь к морю, встречаю закат. Что бы ни происходило, вечером я на море. Люблю быть одна во время заката, я успокаиваюсь, черпаю новые силы. Обожаю гулять по дюнам среди сосен. Я вообще обожаю сосны. Все говорят: сосна — мужское дерево, береза — женское. Ничего не знаю, я родилась среди сосен, это мое ресурсное дерево. Обожаю их запах и как закатное солнце подсвечивает сосновые верхушки.

Passion.ru: Вы рассказывали, что вы и ваша героиня Марина — личности противоположные. Она холодная и спокойная, а вы более эмоциональный человек. Как вам удалось перевоплотиться в человека, который настолько не похож на вас?

Яна Крайнова: Каждый человек не просто черный или белый. У нас есть базовый цвет, ведущий оттенок кубика Рубика. И есть множество других оттенков, которые в психологии называют субличностями. Актеры заточены на то, чтобы знать все свои стороны, все свои скелеты в шкафу. Поэтому в любой моей роли можно найти и дольку меня.

И, естественно, в Марине есть черты, запрятанные во мне. В определенных ситуациях я могу предъявить их миру. Например, могу быть жесткой и холодной, когда меня обижают или обесценивают чужие люди. Тогда я становлюсь закрытой. Еще Марина сексуальная. Во мне тоже есть сексуальность, но мягкая и кокетливая. В фильме я это кокетство перевела в роковую форму.

Яна в Латвии

Яна в Латвии

Фото: Фото Андрея Туранова из личного архива Яны Крайновой

Passion.ru: Вы обмолвились, что за последние месяцы в вашей жизни произошло много интересных событий. Каких?

Яна Крайнова: Все лето у меня было в разъездах. В Москве я отсутствовала, можно сказать, месяцами. Началось все с проекта для Первого канала, который снимали в Пятигорске и Кисловодске.

После окончания съемок мы с подругой поехали на машине в Латвию, а после стали происходить самые настоящие чудеса. Как уже сказала, я попыталась сделать аккредитацию на Каннский кинофестиваль, при этом не была уверена, что мне ее одобрят. Но мне дали — и я поехала. Там я встретила множество старых приятелей со всего мира, завела новые знакомства. И вместо трех запланированных дней пробыла в Каннах неделю.

Мне предлагали остаться до конца фестиваля на 11 дней. Но я поняла, что больше не могу спать по 4 часа в сутки и общаться сразу на нескольких языках — русском, английском, французском. И вернулась отдыхать к маме.

В Латвии тоже было много интересных встреч. Причем это было уже второе такое интересное лето в Прибалтике, несмотря на коронавирус. В прошлом году мне повезло встретиться с Ким Ки Дуком перед его смертью. Это было чудо.

И в этот раз я повстречалась со многими интересными людьми. Есть такое ощущение, что все было как в кино.

Потом вернулась на одну ночь в Москву, а на следующий день уехала с компанией в Суздаль, праздновать день рождения друга. Затем опять вернулась и спонтанно уехала с друзьями на Черное море в Абхазию. Только там я наконец-то отдохнула в течение четырех дней.

После провела в Москве еще недолгое время и уехала в Ярославль на съемки в историческом фильме.

Яна в Каннах

Яна в Каннах

Фото: Фото из личного архива Яны Крайновой

Passion.ru: В личном блоге вы публикуете видео с вашими тренировками, показываете, как уверенно стоите на серфе, катаетесь на роликах… А есть ли у вас какая-то диета, помогающая вкупе со спортом поддерживать фигуру?

Яна Крайнова: Сейчас у меня нет ролей, для которых мне надо худеть или толстеть. Главное — быть в комфорте со своим телом, слушать его потребности, а не навязывать ему какие-то стандарты извне. Поэтому никакой диеты у меня нет, есть только приоритет здоровья. Поэтому я стараюсь не есть сладости, молочные продукты и глютен, потому что они ослизняют и окисляют организм. Из-за этого развиваются разные болезни, а также появляются эстетически некрасивые вещи на наших женских ляжках.

Но, естественно, в Каннах я не отказывала себе в круассане с чашечкой кофе. В Абхазии ела хачапури с сыром и яйцом. Потому что любое проявление крайности есть слабость. Я проходила такое: когда в Италии отказываешься от пасты и тебе некайфово и раздражаешься. Это лишнее, нужно просто слушать себя. Когда ты в гармонии с собой, круассан или хачапури пойдет не в попу, а в сердце.

Passion.ru: «Гадалка» — не единственный ваш детективный сериал. В «Статье 105» вы сыграли подполковника Екатерину Павленкову. Как вы готовитесь к подобным ролям, где нужно и стрелять, и демонстрировать отличную физическую подготовку?

Яна Крайнова: У меня два сериала снимались параллельно, и подготовка требовалась. Мои героини должны были обладать мускулистой фигурой, а у меня очень женственная. Поэтому мне пришлось ограничить себя в еде, чтобы обрести более мужественные очертания. Это был стресс, потому что голодная женщина — это страшное явление. Месяцев девять я все время была голодной. Но это дало мне форму: повысился мужской гормон тестостерон, как раз у меня и было состояние, нужное для ролей. Я бегала, каждое утро делала дыхательную гимнастику. Но все эти физнагрузки — из моей обычной жизни.

Яна на съемках сериала «Статья 105»

Яна на съемках сериала «Статья 105»

Фото: Фото из личного архива Яны Крайновой

Во время съемок фильма «Статья 105» я предложила, чтобы Екатерина Павленкова стояла на гвоздях, как и я. Режиссер был в восторге от этой идеи. Стояние на гвоздях я практикую уже три года. Характер у моей Павленковой как раз такой.

Со стрельбой вообще получилось забавно. Времени на подготовку не было. На съемочной площадке мне сообщили: «У вас сейчас сцена со стрельбой». Я попросила хотя бы 10 минут, чтобы потренироваться. За это время я попробовала оружие, научилась менять магазин и стрелять. И все это у меня получилось сделать убедительными движениями. Меня очень мобилизует все, что нужно сделать с первого дубля. Не знаю, как у других актрис, но стоит меня только поставить перед камерой, и я сразу научусь делать то, чего раньше никогда не делала.

Passion.ru: Вы родились в семье инженеров. Как вы решили стать актрисой? Что подвигло?

Яна Крайнова: Мои врожденные качества. Меня никто никогда не ограничивал, родители растили меня разносторонней личностью, поддерживали меня во всех начинаниях. Поэтому я занималась танцами, изучала английский, французский и немецкий языки, училась играть на флейте, увлекалась информатикой и математикой.

Я всегда участвовала в творческих конкурсах, в том числе и выразительного чтения на двух языках — русском и латышском, вела все праздники в школе, что-то вечно придумывала. В старшей был упор на наше самоопределение. И в 15-16 лет я решила, что хочу быть актрисой. Я пошла проверить себя в актерскую студию и окончательно поняла, что это мое.

Тогда я и заявила родителям, что после окончания школы поеду поступать в Москву. Мама с папой схватились за корвалол — не ожидали услышать от меня подобное. Они были уверены, что я останусь в Латвии и выберу гуманитарную профессию. Мне они ответили: «В Москве без блата никуда не поступить». Но я все равно решила сама это проверить. Лучше кусать локти из-за того, что сделал, чем в 35 лет сожалеть о том, чего даже не попробовал.

Как я все находила в Москве без гаджетов, до сих пор не понимаю. Жила не пойми у кого. Я поступала в пятерку лучших вузов, в итоге меня приняли в ГИТИС и во ВГИК, и я выбрала второй из них. Все получается, когда идешь за истинным желанием.

Яна с мамой в Латвии

Яна с мамой в Латвии

Фото: Фото Анны Буш из личного архива Яны Крайновой

Passion.ru: Для роли Саши Зайцевой, сделавшей вас очень известной, вы поправились на несколько килограммов. Как вы наедали вес, человек, который любит спорт и следит за фигурой?

Яна Крайнова: Да, для роли я поправилась на 10 килограммов. Хотя незадолго до этого сбросила вес, потому что ходила на танцы и на йогу. Но появилась Саша Зайцева, и мне пришлось обратно набирать. Это была первая главная роль после выпуска, время было сложное, я столько всего пережила после получения диплома, что внутренне была готова к главной роли и заплатить за это определенную цену.

В специализированном магазине спортивного питания купила 5-килограммовую банку протеина. Пила коктейли с огромным количеством калорий, перестала двигаться и жирела-жирела. Сначала плакала, когда джинсы перестали сходиться, потому что на роль меня еще пока не утвердили, я только проходила пробы. Но это стоило того: «Дневник доктора Зайцевой» стал моей визитной карточкой.

Passion.ru: Вы окончили курсы известного голливудского коуча Иваны Чаббак. Что она дала вам такого, чего вы не знали раньше?

Яна Крайнова: После того как закончили снимать второй сезон «Дневника доктора Зайцевой», я переживала из-за того, что делать дальше. Ведь долгое время я снималась по шесть дней в неделю. И тогда пришла в голову идея поехать в Голливуд к Чаббак на месяц. Это был потрясающий опыт. Конечно, вся актерская база — это Станиславский. И методики всех американских коучей построены на этой системе, но с различными преобразованиями.

Чаббак уникальный психолог, она считывает всех моментально и сразу понимает, кто перед ней стоит. Поэтому очень точно выбирает материал, с которым ты как актриса работаешь. Во время беседы она задает личные вопросы в тему, и тебе приходится обнажаться. Но мне это было легко сделать на другом континенте и на английском языке, чем в Москве на русском. Я чувствовала себя в безопасности, понимала, что эта информация никуда дальше не пойдет, никто не высмеет. Она выворачивает внутренности, промывает, а потом бережно складывает в тебя их обратно.

Благодаря ей я стала еще более свободной личностью, а значит, более свободной как актриса. Ну и к тому же дух Калифорнии вдохновляет. И, вернувшись оттуда, я получила две роли. Не потому что училась у Чаббак, а потому что приехала из Америки заряженная и свободная.

Яна Крайнова — откровенно о любви: «Отношения на расстоянии не для меня. Люди должны быть рядом»

Фото: Фото Анны Бернс из личного архива Яны Крайновой

Passion.ru: Ваш папа русский, мама украинка, вы половину жизни прожили в Прибалтике. Какие черты вы впитали в себя от каждой национальности?

Я, родившись в Латвии, ходила в латышский садик, училась в латышской школе… До института я все время была в Латвии, а после каждую свободную минуту туда возвращаюсь. Я билингвальный ребенок, с трех лет говорю на двух языках. Ученые давно доказали, что это влияет на мозг и мышление. Конечно, я, наверное, немножко другая, раньше этого не понимала. Но в институте наш прекрасный педагог по сценической речи Юлия Георгиевна Жженова спросила: «Как вы себя чувствуете, когда приезжаете оттуда в Москву и обратно? Вы как свой среди чужих, чужой среди своих. Не до конца русская и не до конца латышка».

Я тогда не поняла, что она имеет в виду, осознала позже... Но я не страдала от этого, наоборот, есть много плюсов: у меня иное восприятие всего вокруг, другая точка зрения.

Потом мне стали встречаться мужчины, которые называли инопланетянкой, необычной. Они сразу видят, что я иная. И мне это нравится.

Passion.ru: Вы учились в театральном вузе в Москве. Почему не в Латвии?

Яна Крайнова: То, что Латвия для меня по масштабу маленькая, я почувствовала в старшей школе. К тому же в Москве лучшая театральная школа. Я знала иностранные языки и из Латвии запросто могла бы перебраться в Европу. Но я понимала, что актерская профессия связана с родным языком. Язык — это некий код, который ты транслируешь, играя. У меня цель — идти в глубину профессии, а не по верхам. Поэтому выбрала русскую театральную школу.

Сейчас у меня уже есть опыт игры и на латышском, и на английском, и это иное. Теперь на базу, полученную на русском языке, я могу нанизать все что угодно.

Passion.ru: Вас приглашали сниматься режиссеры из Прибалтики?

Яна Крайнова: В киноиндустрии Латвии все грустно. Ситуация немного улучшается, но… Когда я училась, там снимали один-два сериала в год. На все роли приглашали местных актеров. Зачем им кого-то привозить из Москвы? В Латвии я снималась после выпуска — в рекламе, и все. Большого кино в Латвии нет.

Яна Крайнова — откровенно о любви: «Отношения на расстоянии не для меня. Люди должны быть рядом»

Фото: Фото Анны Бернс из личного архива Яны Крайновой

Passion.ru: Яркие, успешные и целеустремленные женщины всегда привлекают внимание мужчин, но в то же время зачастую и пугают. Ваше сердце сейчас свободно? Если нет, то кто он, ваш избранник?

Яна Крайнова: Ярким и целеустремленным женщинам часто сначала надо разобраться в себе: какие мужчины им нужны и нужны ли вообще, на каком этапе жизни. В жизни сильной женщины зачастую происходит перекос в карьерную сторону. И нужно уловить тот момент, когда ты готова к своему прямому женскому предназначению — стать матерью, хранительницей очага.

Требуется время, чтобы сбалансировать эти весы. И, как только ты разбираешься сама с собой, только тогда появляется нужный человек. А до этого происходят прекрасные жизненные уроки — тяжелые и не очень.

Рассказывать о том, кому принадлежит мое сердце, я бы не хотела. Это принадлежит только мне и избранному кругу людей.

Passion.ru: Ранее вы говорили, что у вас было несколько мужчин, сыгравших важные роли в вашей жизни. Но всегда это были отношения на расстоянии. Вы бы смогли сейчас начать роман с мужчиной, живущим далеко от вас? Или с возрастом ваши взгляды изменились?

Яна Крайнова: Да, в моей жизни было два знаковых длительных романа на расстоянии — в разных городах и даже странах. Этот сценарий я бы совсем больше не хотела повторять. Конечно, гипотетически все возможно. Нельзя ни от чего зарекаться, но вопрос в том, во что дальше это все разовьется… На длительные отношения на расстоянии я уже не соглашусь, у меня другие приоритеты и цели.

Конечно, не надо быть попугаями неразлучниками, каждый идет по своему пути, но если цель — быть вместе и создавать семью, то это значит быть вместе. А легкий, ни к чему не обязывающий роман может быть хоть в Антарктиде.

Passion.ru: Вы общаетесь с вашими бывшими возлюбленными?

Яна Крайнова: С кем-то общаюсь, с кем-то нет. Например, с моей первой любовью я в отличных отношениях. Я знаю его прекрасных жену и дочек, мы можем встретиться и обсудить волнующие дела, помочь друг другу. Это очень ценно. Видно, как мы оба развились, как оба стали зрелыми.

С кем-то не получилось сохранить общение, потому что у кого-то осталась рана и обида, и человек не может с этим справиться. Да и просто не нужно… У кого-то есть вторая половина, которая до сих пор ревнует к бывшей возлюбленной. Это все жизнь, и не надо пытаться искусственно втягивать в это общение, все должно быть по обоюдному согласию.

Яна Крайнова — откровенно о любви: «Отношения на расстоянии не для меня. Люди должны быть рядом»

Фото: Фото Анны Буш из личного архива Яны Крайновой

Passion.ru: Что может стать причиной вашего расставания с любимым человеком? Будь то родственник, друг, подруга или избранник?

Яна Крайнова: Это самый непростой вопрос. Если честно, у меня нет на него ответа. Я могу фантазировать на эту тему, говорить какие-то шаблонные вещи типа «измена», «предательство», еще что-то… Но правда в том, что мы никогда не знаем, как себя поведем в конкретных отношениях в определенное время. Даже измена имеет множество коннотаций.

Раньше, когда я была максималисткой, сразу бы сказала: «Если изменил, то уходи!» Если это настоящая, та самая любовь, то измены не случится. А если произойдет, то… Не знаю… В нашей удивительной жизни всякое может быть. Не хотела бы зарекаться. Но точно знаю, что нужно разговаривать друг с другом. Да, причиной расставания может стать угасание чувств, хотя в настоящей любви этого не случится. Мне важно иметь душевную близость с человеком и иметь возможность договариваться. И должно быть уважение друг к другу, это приоритет в любых отношениях.

Passion.ru: Яна, каким должен быть сценарий, чтобы вы приняли его?

Яна Крайнова: Интересный и актуальный вопрос. У артиста всегда есть история, что сначала он соглашается на все из радости, что в принципе предложили работу. Потом соглашается из страха, что завтра не будет проектов и денег. Я работала с этим страхом остаться без подушки безопасности. И, когда стала отказываться от того, что не по душе, стали приходить новые роли, сценарии качеством выше.

Чтобы я согласилась, в сценарии не должно быть навалено всех штампов мира. Недавно я отказалась от главной роли, где героиня беременеет, попадает под машину, теряет ребенка, не зная сама, влюбляется в того, кто ее сбил… Такое искренне играть невозможно.

Мне хотелось бы исторические добротные картины. И как противоположность хотела бы попробовать себя в проекте про ближайшее, а возможно, и далекое будущее.

Passion.ru: Многие актеры заявляют, что пришли в профессию ради профессии, а слава, деньги их не интересуют вовсе. В это, откровенно говоря, верится с трудом. Что значит для вас признание — зрителей, критиков, коллег?

Яна Крайнова: Да, многие актеры идут в профессию ради профессии. Никто не дает гарантию, что у тебя будет не только слава и деньги, а даже просто работа. Профессия актера — это образ жизни. Между съемками в кино и работой в театре всегда надо быть в форме — психологической, физической, актерской. Читаешь книгу, ходишь в спортзал, учишь язык, идешь в театр как зритель — это все делаешь ради профессии. Это перекос мозгов. Можно с ума сойти, если психика под такое не заточена.

Я, когда в 16 лет выбрала профессию, написала большой текст, в котором рассказала, что это потрясающая возможность за одну земную жизнь прожить множество других жизней. Представляете, побывать в чужой шкуре, перевоплотиться в человека с другой профессией и попробовать себя в ней, не тратя много лет на обучение, как в реальной жизни… Например, мне не надо 12 лет учиться на врача. Я схожу на операции, проконсультируюсь с медиками и врача сыграю.

Многие мои коллеги воспринимают актерство просто как работу. Кто-то ходит в офис, а они ходят на съемочную площадку. Им не нужно призвание, нужны просто деньги, чтобы кормить семью. Для меня это не так, это именно мое призвание. Для меня важно много и качественно реализовываться в любимом деле. Мне важно признание. Я отдаю всю себя, всю душу в любимое дело и хочу, чтобы у зрителей был отклик. Я из тех, у кого есть амбиции, планка, путеводная звезда. Я хочу и заметности, и признания, и узнавания.

И, конечно, поскольку это дело всей моей жизни и я отдаю всю себя, хочу получать достойную оплату своего труда. Меня просто бесят иллюзии, что актерская профессия простая. Многие думают: «Ой, ну что ты там делаешь? Стишок рассказал?» Многие даже не подозревают, насколько это тяжелый труд.

Яна на съемках фильма «Ростов-2»

Яна на съемках фильма «Ростов-2»

Фото: Фото Анастасии Чеботаревой из личного архива Яны Крайновой

Passion.ru: Яна, расскажите о проектах, над которыми вы работаете сейчас.

Яна Крайнова: Сейчас я снимаюсь в историческом фильме «Ростов-2». В первом я не принимала участие. Действие происходит во время Гражданской войны. Это мужское кино, главные роли исполняют Артур Смольянинов и Алексей Барабаш. Женских ролей мало, и мне досталась одна из них — и яркая! Мою героиню зовут мадам Жозефина, она владелица борделя и болеет чахоткой. Не роль, а мечта! И характерная, и драматичная. Получаю колоссальное удовольствие от этой работы…

Passion.ru: Время пандемии стало для всех непростым. Многие артисты жаловались на нехватку работы, на простои. Как вы пережили этот период?

Яна Крайнова: Для меня это было такое загруженное время, совсем не было времени отдыхать. У меня не было карантинного проекта, когда надо было сниматься на удаленке, а потом куда-то отправлять записи. Но случилось огромное количество проб. Их надо было записывать самой дома. Для этого надо найти время, свет, образ, подготовиться к сцене, все выучить, приготовиться, записать. А если сцен несколько…

Я изучила каждый уголок своей квартиры, где бы можно было повыделываться и все удачно снять. Я восполняла пробелы по просмотру хороших фильмов. Я посмотрела «Солярис» Тарковского. Конечно, нам его показывали во ВГИКе. Но когда молодой артист все время пашет, то утром во время просмотра мы сладко спали.

Я прочла «Петровы в гриппе». Потому что после того, как все закончится, хотела сходить на спектакль Серебренникова, а я люблю бывать в театре подготовленной. В итоге попала на премьеру его фильма.

Я просыпалась рано. У меня было много времени на дыхательные и телесные практики — по 3-4 часа я никуда не спешила. Я бегала, экспериментировала с сыроедением впервые в жизни. И даже установила личный рекорд — 42 дня без кофе.

В общем, из карантина я вышла суперкрасоткой. Еще я вела дисциплинарный дневник, чтобы не потеряться в четырех стенах, когда время смешивается. Писала, чем занималась, сколько выпила воды, какие упражнения сделала. И я была рада, что карантин тогда продлили, потому что у меня было много незавершенных дел. Это были идеальные для меня месяцы.

Фото: Андрей Туранов, Никита Кит, Анна Буш, Анна Бернс, Анастасия Чеботарева, из личного архива Яны Крайновой

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