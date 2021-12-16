Яна Крайнова — откровенно о любви: «Отношения на расстоянии не для меня. Люди должны быть рядом»
Passion.ru: Яна, пока зрители осенью смотрели второй сезон сериала «Гадалка», где вы исполнили одну из главных женских ролей, вы отдыхали в Прибалтике. Как прошел ваш отпуск на родине? Чем особенно запомнился?
Яна Крайнова: Вообще у меня месяц прошел на трех морях — Балтийском, Средиземном и Черном. Дома я отдохнула немного, а потом махнула на Каннский кинофестиваль, посмотреть, как это все происходит. И после вернулась к маме и провела с ней пару недель.
Когда я бываю в Юрмале, то незыблемо правило: каждый вечер отправляюсь к морю, встречаю закат. Что бы ни происходило, вечером я на море. Люблю быть одна во время заката, я успокаиваюсь, черпаю новые силы. Обожаю гулять по дюнам среди сосен. Я вообще обожаю сосны. Все говорят: сосна — мужское дерево, береза — женское. Ничего не знаю, я родилась среди сосен, это мое ресурсное дерево. Обожаю их запах и как закатное солнце подсвечивает сосновые верхушки.
Passion.ru: Вы рассказывали, что вы и ваша героиня Марина — личности противоположные. Она холодная и спокойная, а вы более эмоциональный человек. Как вам удалось перевоплотиться в человека, который настолько не похож на вас?
Яна Крайнова: Каждый человек не просто черный или белый. У нас есть базовый цвет, ведущий оттенок кубика Рубика. И есть множество других оттенков, которые в психологии называют субличностями. Актеры заточены на то, чтобы знать все свои стороны, все свои скелеты в шкафу. Поэтому в любой моей роли можно найти и дольку меня.
И, естественно, в Марине есть черты, запрятанные во мне. В определенных ситуациях я могу предъявить их миру. Например, могу быть жесткой и холодной, когда меня обижают или обесценивают чужие люди. Тогда я становлюсь закрытой. Еще Марина сексуальная. Во мне тоже есть сексуальность, но мягкая и кокетливая. В фильме я это кокетство перевела в роковую форму.
Фото: Фото Андрея Туранова из личного архива Яны Крайновой
Passion.ru: Вы обмолвились, что за последние месяцы в вашей жизни произошло много интересных событий. Каких?
Яна Крайнова: Все лето у меня было в разъездах. В Москве я отсутствовала, можно сказать, месяцами. Началось все с проекта для Первого канала, который снимали в Пятигорске и Кисловодске.
После окончания съемок мы с подругой поехали на машине в Латвию, а после стали происходить самые настоящие чудеса. Как уже сказала, я попыталась сделать аккредитацию на Каннский кинофестиваль, при этом не была уверена, что мне ее одобрят. Но мне дали — и я поехала. Там я встретила множество старых приятелей со всего мира, завела новые знакомства. И вместо трех запланированных дней пробыла в Каннах неделю.
Мне предлагали остаться до конца фестиваля на 11 дней. Но я поняла, что больше не могу спать по 4 часа в сутки и общаться сразу на нескольких языках — русском, английском, французском. И вернулась отдыхать к маме.
В Латвии тоже было много интересных встреч. Причем это было уже второе такое интересное лето в Прибалтике, несмотря на коронавирус. В прошлом году мне повезло встретиться с Ким Ки Дуком перед его смертью. Это было чудо.
И в этот раз я повстречалась со многими интересными людьми. Есть такое ощущение, что все было как в кино.
Потом вернулась на одну ночь в Москву, а на следующий день уехала с компанией в Суздаль, праздновать день рождения друга. Затем опять вернулась и спонтанно уехала с друзьями на Черное море в Абхазию. Только там я наконец-то отдохнула в течение четырех дней.
После провела в Москве еще недолгое время и уехала в Ярославль на съемки в историческом фильме.
Фото: Фото из личного архива Яны Крайновой
Passion.ru: В личном блоге вы публикуете видео с вашими тренировками, показываете, как уверенно стоите на серфе, катаетесь на роликах… А есть ли у вас какая-то диета, помогающая вкупе со спортом поддерживать фигуру?
Яна Крайнова: Сейчас у меня нет ролей, для которых мне надо худеть или толстеть. Главное — быть в комфорте со своим телом, слушать его потребности, а не навязывать ему какие-то стандарты извне. Поэтому никакой диеты у меня нет, есть только приоритет здоровья. Поэтому я стараюсь не есть сладости, молочные продукты и глютен, потому что они ослизняют и окисляют организм. Из-за этого развиваются разные болезни, а также появляются эстетически некрасивые вещи на наших женских ляжках.
Но, естественно, в Каннах я не отказывала себе в круассане с чашечкой кофе. В Абхазии ела хачапури с сыром и яйцом. Потому что любое проявление крайности есть слабость. Я проходила такое: когда в Италии отказываешься от пасты и тебе некайфово и раздражаешься. Это лишнее, нужно просто слушать себя. Когда ты в гармонии с собой, круассан или хачапури пойдет не в попу, а в сердце.
Passion.ru: «Гадалка» — не единственный ваш детективный сериал. В «Статье 105» вы сыграли подполковника Екатерину Павленкову. Как вы готовитесь к подобным ролям, где нужно и стрелять, и демонстрировать отличную физическую подготовку?
Яна Крайнова: У меня два сериала снимались параллельно, и подготовка требовалась. Мои героини должны были обладать мускулистой фигурой, а у меня очень женственная. Поэтому мне пришлось ограничить себя в еде, чтобы обрести более мужественные очертания. Это был стресс, потому что голодная женщина — это страшное явление. Месяцев девять я все время была голодной. Но это дало мне форму: повысился мужской гормон тестостерон, как раз у меня и было состояние, нужное для ролей. Я бегала, каждое утро делала дыхательную гимнастику. Но все эти физнагрузки — из моей обычной жизни.
Фото: Фото из личного архива Яны Крайновой
Во время съемок фильма «Статья 105» я предложила, чтобы Екатерина Павленкова стояла на гвоздях, как и я. Режиссер был в восторге от этой идеи. Стояние на гвоздях я практикую уже три года. Характер у моей Павленковой как раз такой.
Со стрельбой вообще получилось забавно. Времени на подготовку не было. На съемочной площадке мне сообщили: «У вас сейчас сцена со стрельбой». Я попросила хотя бы 10 минут, чтобы потренироваться. За это время я попробовала оружие, научилась менять магазин и стрелять. И все это у меня получилось сделать убедительными движениями. Меня очень мобилизует все, что нужно сделать с первого дубля. Не знаю, как у других актрис, но стоит меня только поставить перед камерой, и я сразу научусь делать то, чего раньше никогда не делала.
Passion.ru: Вы родились в семье инженеров. Как вы решили стать актрисой? Что подвигло?
Яна Крайнова: Мои врожденные качества. Меня никто никогда не ограничивал, родители растили меня разносторонней личностью, поддерживали меня во всех начинаниях. Поэтому я занималась танцами, изучала английский, французский и немецкий языки, училась играть на флейте, увлекалась информатикой и математикой.
Я всегда участвовала в творческих конкурсах, в том числе и выразительного чтения на двух языках — русском и латышском, вела все праздники в школе, что-то вечно придумывала. В старшей был упор на наше самоопределение. И в 15-16 лет я решила, что хочу быть актрисой. Я пошла проверить себя в актерскую студию и окончательно поняла, что это мое.
Тогда я и заявила родителям, что после окончания школы поеду поступать в Москву. Мама с папой схватились за корвалол — не ожидали услышать от меня подобное. Они были уверены, что я останусь в Латвии и выберу гуманитарную профессию. Мне они ответили: «В Москве без блата никуда не поступить». Но я все равно решила сама это проверить. Лучше кусать локти из-за того, что сделал, чем в 35 лет сожалеть о том, чего даже не попробовал.
Как я все находила в Москве без гаджетов, до сих пор не понимаю. Жила не пойми у кого. Я поступала в пятерку лучших вузов, в итоге меня приняли в ГИТИС и во ВГИК, и я выбрала второй из них. Все получается, когда идешь за истинным желанием.
Фото: Фото Анны Буш из личного архива Яны Крайновой
Passion.ru: Для роли Саши Зайцевой, сделавшей вас очень известной, вы поправились на несколько килограммов. Как вы наедали вес, человек, который любит спорт и следит за фигурой?
Яна Крайнова: Да, для роли я поправилась на 10 килограммов. Хотя незадолго до этого сбросила вес, потому что ходила на танцы и на йогу. Но появилась Саша Зайцева, и мне пришлось обратно набирать. Это была первая главная роль после выпуска, время было сложное, я столько всего пережила после получения диплома, что внутренне была готова к главной роли и заплатить за это определенную цену.
В специализированном магазине спортивного питания купила 5-килограммовую банку протеина. Пила коктейли с огромным количеством калорий, перестала двигаться и жирела-жирела. Сначала плакала, когда джинсы перестали сходиться, потому что на роль меня еще пока не утвердили, я только проходила пробы. Но это стоило того: «Дневник доктора Зайцевой» стал моей визитной карточкой.
Passion.ru: Вы окончили курсы известного голливудского коуча Иваны Чаббак. Что она дала вам такого, чего вы не знали раньше?
Яна Крайнова: После того как закончили снимать второй сезон «Дневника доктора Зайцевой», я переживала из-за того, что делать дальше. Ведь долгое время я снималась по шесть дней в неделю. И тогда пришла в голову идея поехать в Голливуд к Чаббак на месяц. Это был потрясающий опыт. Конечно, вся актерская база — это Станиславский. И методики всех американских коучей построены на этой системе, но с различными преобразованиями.
Чаббак уникальный психолог, она считывает всех моментально и сразу понимает, кто перед ней стоит. Поэтому очень точно выбирает материал, с которым ты как актриса работаешь. Во время беседы она задает личные вопросы в тему, и тебе приходится обнажаться. Но мне это было легко сделать на другом континенте и на английском языке, чем в Москве на русском. Я чувствовала себя в безопасности, понимала, что эта информация никуда дальше не пойдет, никто не высмеет. Она выворачивает внутренности, промывает, а потом бережно складывает в тебя их обратно.
Благодаря ей я стала еще более свободной личностью, а значит, более свободной как актриса. Ну и к тому же дух Калифорнии вдохновляет. И, вернувшись оттуда, я получила две роли. Не потому что училась у Чаббак, а потому что приехала из Америки заряженная и свободная.
Фото: Фото Анны Бернс из личного архива Яны Крайновой
Passion.ru: Ваш папа русский, мама украинка, вы половину жизни прожили в Прибалтике. Какие черты вы впитали в себя от каждой национальности?
Я, родившись в Латвии, ходила в латышский садик, училась в латышской школе… До института я все время была в Латвии, а после каждую свободную минуту туда возвращаюсь. Я билингвальный ребенок, с трех лет говорю на двух языках. Ученые давно доказали, что это влияет на мозг и мышление. Конечно, я, наверное, немножко другая, раньше этого не понимала. Но в институте наш прекрасный педагог по сценической речи Юлия Георгиевна Жженова спросила: «Как вы себя чувствуете, когда приезжаете оттуда в Москву и обратно? Вы как свой среди чужих, чужой среди своих. Не до конца русская и не до конца латышка».
Я тогда не поняла, что она имеет в виду, осознала позже... Но я не страдала от этого, наоборот, есть много плюсов: у меня иное восприятие всего вокруг, другая точка зрения.
Потом мне стали встречаться мужчины, которые называли инопланетянкой, необычной. Они сразу видят, что я иная. И мне это нравится.
Passion.ru: Вы учились в театральном вузе в Москве. Почему не в Латвии?
Яна Крайнова: То, что Латвия для меня по масштабу маленькая, я почувствовала в старшей школе. К тому же в Москве лучшая театральная школа. Я знала иностранные языки и из Латвии запросто могла бы перебраться в Европу. Но я понимала, что актерская профессия связана с родным языком. Язык — это некий код, который ты транслируешь, играя. У меня цель — идти в глубину профессии, а не по верхам. Поэтому выбрала русскую театральную школу.
Сейчас у меня уже есть опыт игры и на латышском, и на английском, и это иное. Теперь на базу, полученную на русском языке, я могу нанизать все что угодно.
Passion.ru: Вас приглашали сниматься режиссеры из Прибалтики?
Яна Крайнова: В киноиндустрии Латвии все грустно. Ситуация немного улучшается, но… Когда я училась, там снимали один-два сериала в год. На все роли приглашали местных актеров. Зачем им кого-то привозить из Москвы? В Латвии я снималась после выпуска — в рекламе, и все. Большого кино в Латвии нет.
Фото: Фото Анны Бернс из личного архива Яны Крайновой
Passion.ru: Яркие, успешные и целеустремленные женщины всегда привлекают внимание мужчин, но в то же время зачастую и пугают. Ваше сердце сейчас свободно? Если нет, то кто он, ваш избранник?
Яна Крайнова: Ярким и целеустремленным женщинам часто сначала надо разобраться в себе: какие мужчины им нужны и нужны ли вообще, на каком этапе жизни. В жизни сильной женщины зачастую происходит перекос в карьерную сторону. И нужно уловить тот момент, когда ты готова к своему прямому женскому предназначению — стать матерью, хранительницей очага.
Требуется время, чтобы сбалансировать эти весы. И, как только ты разбираешься сама с собой, только тогда появляется нужный человек. А до этого происходят прекрасные жизненные уроки — тяжелые и не очень.
Рассказывать о том, кому принадлежит мое сердце, я бы не хотела. Это принадлежит только мне и избранному кругу людей.
Passion.ru: Ранее вы говорили, что у вас было несколько мужчин, сыгравших важные роли в вашей жизни. Но всегда это были отношения на расстоянии. Вы бы смогли сейчас начать роман с мужчиной, живущим далеко от вас? Или с возрастом ваши взгляды изменились?
Яна Крайнова: Да, в моей жизни было два знаковых длительных романа на расстоянии — в разных городах и даже странах. Этот сценарий я бы совсем больше не хотела повторять. Конечно, гипотетически все возможно. Нельзя ни от чего зарекаться, но вопрос в том, во что дальше это все разовьется… На длительные отношения на расстоянии я уже не соглашусь, у меня другие приоритеты и цели.
Конечно, не надо быть попугаями неразлучниками, каждый идет по своему пути, но если цель — быть вместе и создавать семью, то это значит быть вместе. А легкий, ни к чему не обязывающий роман может быть хоть в Антарктиде.
Passion.ru: Вы общаетесь с вашими бывшими возлюбленными?
Яна Крайнова: С кем-то общаюсь, с кем-то нет. Например, с моей первой любовью я в отличных отношениях. Я знаю его прекрасных жену и дочек, мы можем встретиться и обсудить волнующие дела, помочь друг другу. Это очень ценно. Видно, как мы оба развились, как оба стали зрелыми.
С кем-то не получилось сохранить общение, потому что у кого-то осталась рана и обида, и человек не может с этим справиться. Да и просто не нужно… У кого-то есть вторая половина, которая до сих пор ревнует к бывшей возлюбленной. Это все жизнь, и не надо пытаться искусственно втягивать в это общение, все должно быть по обоюдному согласию.
Фото: Фото Анны Буш из личного архива Яны Крайновой
Passion.ru: Что может стать причиной вашего расставания с любимым человеком? Будь то родственник, друг, подруга или избранник?
Яна Крайнова: Это самый непростой вопрос. Если честно, у меня нет на него ответа. Я могу фантазировать на эту тему, говорить какие-то шаблонные вещи типа «измена», «предательство», еще что-то… Но правда в том, что мы никогда не знаем, как себя поведем в конкретных отношениях в определенное время. Даже измена имеет множество коннотаций.
Раньше, когда я была максималисткой, сразу бы сказала: «Если изменил, то уходи!» Если это настоящая, та самая любовь, то измены не случится. А если произойдет, то… Не знаю… В нашей удивительной жизни всякое может быть. Не хотела бы зарекаться. Но точно знаю, что нужно разговаривать друг с другом. Да, причиной расставания может стать угасание чувств, хотя в настоящей любви этого не случится. Мне важно иметь душевную близость с человеком и иметь возможность договариваться. И должно быть уважение друг к другу, это приоритет в любых отношениях.
Passion.ru: Яна, каким должен быть сценарий, чтобы вы приняли его?
Яна Крайнова: Интересный и актуальный вопрос. У артиста всегда есть история, что сначала он соглашается на все из радости, что в принципе предложили работу. Потом соглашается из страха, что завтра не будет проектов и денег. Я работала с этим страхом остаться без подушки безопасности. И, когда стала отказываться от того, что не по душе, стали приходить новые роли, сценарии качеством выше.
Чтобы я согласилась, в сценарии не должно быть навалено всех штампов мира. Недавно я отказалась от главной роли, где героиня беременеет, попадает под машину, теряет ребенка, не зная сама, влюбляется в того, кто ее сбил… Такое искренне играть невозможно.
Мне хотелось бы исторические добротные картины. И как противоположность хотела бы попробовать себя в проекте про ближайшее, а возможно, и далекое будущее.
Passion.ru: Многие актеры заявляют, что пришли в профессию ради профессии, а слава, деньги их не интересуют вовсе. В это, откровенно говоря, верится с трудом. Что значит для вас признание — зрителей, критиков, коллег?
Яна Крайнова: Да, многие актеры идут в профессию ради профессии. Никто не дает гарантию, что у тебя будет не только слава и деньги, а даже просто работа. Профессия актера — это образ жизни. Между съемками в кино и работой в театре всегда надо быть в форме — психологической, физической, актерской. Читаешь книгу, ходишь в спортзал, учишь язык, идешь в театр как зритель — это все делаешь ради профессии. Это перекос мозгов. Можно с ума сойти, если психика под такое не заточена.
Я, когда в 16 лет выбрала профессию, написала большой текст, в котором рассказала, что это потрясающая возможность за одну земную жизнь прожить множество других жизней. Представляете, побывать в чужой шкуре, перевоплотиться в человека с другой профессией и попробовать себя в ней, не тратя много лет на обучение, как в реальной жизни… Например, мне не надо 12 лет учиться на врача. Я схожу на операции, проконсультируюсь с медиками и врача сыграю.
Многие мои коллеги воспринимают актерство просто как работу. Кто-то ходит в офис, а они ходят на съемочную площадку. Им не нужно призвание, нужны просто деньги, чтобы кормить семью. Для меня это не так, это именно мое призвание. Для меня важно много и качественно реализовываться в любимом деле. Мне важно признание. Я отдаю всю себя, всю душу в любимое дело и хочу, чтобы у зрителей был отклик. Я из тех, у кого есть амбиции, планка, путеводная звезда. Я хочу и заметности, и признания, и узнавания.
И, конечно, поскольку это дело всей моей жизни и я отдаю всю себя, хочу получать достойную оплату своего труда. Меня просто бесят иллюзии, что актерская профессия простая. Многие думают: «Ой, ну что ты там делаешь? Стишок рассказал?» Многие даже не подозревают, насколько это тяжелый труд.
Фото: Фото Анастасии Чеботаревой из личного архива Яны Крайновой
Passion.ru: Яна, расскажите о проектах, над которыми вы работаете сейчас.
Яна Крайнова: Сейчас я снимаюсь в историческом фильме «Ростов-2». В первом я не принимала участие. Действие происходит во время Гражданской войны. Это мужское кино, главные роли исполняют Артур Смольянинов и Алексей Барабаш. Женских ролей мало, и мне досталась одна из них — и яркая! Мою героиню зовут мадам Жозефина, она владелица борделя и болеет чахоткой. Не роль, а мечта! И характерная, и драматичная. Получаю колоссальное удовольствие от этой работы…
Passion.ru: Время пандемии стало для всех непростым. Многие артисты жаловались на нехватку работы, на простои. Как вы пережили этот период?
Яна Крайнова: Для меня это было такое загруженное время, совсем не было времени отдыхать. У меня не было карантинного проекта, когда надо было сниматься на удаленке, а потом куда-то отправлять записи. Но случилось огромное количество проб. Их надо было записывать самой дома. Для этого надо найти время, свет, образ, подготовиться к сцене, все выучить, приготовиться, записать. А если сцен несколько…
Я изучила каждый уголок своей квартиры, где бы можно было повыделываться и все удачно снять. Я восполняла пробелы по просмотру хороших фильмов. Я посмотрела «Солярис» Тарковского. Конечно, нам его показывали во ВГИКе. Но когда молодой артист все время пашет, то утром во время просмотра мы сладко спали.
Я прочла «Петровы в гриппе». Потому что после того, как все закончится, хотела сходить на спектакль Серебренникова, а я люблю бывать в театре подготовленной. В итоге попала на премьеру его фильма.
Я просыпалась рано. У меня было много времени на дыхательные и телесные практики — по 3-4 часа я никуда не спешила. Я бегала, экспериментировала с сыроедением впервые в жизни. И даже установила личный рекорд — 42 дня без кофе.
В общем, из карантина я вышла суперкрасоткой. Еще я вела дисциплинарный дневник, чтобы не потеряться в четырех стенах, когда время смешивается. Писала, чем занималась, сколько выпила воды, какие упражнения сделала. И я была рада, что карантин тогда продлили, потому что у меня было много незавершенных дел. Это были идеальные для меня месяцы.
Фото: Андрей Туранов, Никита Кит, Анна Буш, Анна Бернс, Анастасия Чеботарева, из личного архива Яны Крайновой