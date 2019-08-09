«Я всегда была девочкой с кошками»: 52-летняя Николь Кидман показала свои детские фото с любимыми питомцами

Месяц назад Николь Кидман впервые в жизни завела собаку. Своего нового питомца она показала подписчикам в Instagram и призналась, что ждала этого момента всю жизнь.
А в международный День кошек актриса призналась, что всю жизнь росла с этими прекрасными животными, и показала свои детские фотографии со своими питомцами.
«Я всегда была девочкой с кошками (теперь я и девочка с собакой) Отмечаю международный День кошек и показываю тех, с кем я выросла: Присцилла, Ченси и Грегори», - подписала Николь свои детские снимки.
Напомним, в июле появилась информация, что 52-летняя Кидман вновь ждет ребенка после прохождения процедуры ЭКО. Однако вскоре после появления этой информации в СМИ, Николь опубликовала в Instagram фотографию, снятую во время катания на лыжах в горах.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram, Getty Images
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