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«Я всегда была девочкой с кошками»: 52-летняя Николь Кидман показала свои детские фото с любимыми питомцами

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Николь Кидман

Фото: Instagram
Международный День кошек отмечали 8 августа.

Месяц назад Николь Кидман впервые в жизни завела собаку. Своего нового питомца она показала подписчикам в Instagram и призналась, что ждала этого момента всю жизнь.

А в международный День кошек актриса призналась, что всю жизнь росла с этими прекрасными животными, и показала свои детские фотографии со своими питомцами.

«Я всегда была девочкой с кошками (теперь я и девочка с собакой) Отмечаю международный День кошек и показываю тех, с кем я выросла: Присцилла, Ченси и Грегори», - подписала Николь свои детские снимки.

Напомним, в июле появилась информация, что 52-летняя Кидман вновь ждет ребенка после прохождения процедуры ЭКО. Однако вскоре после появления этой информации в СМИ, Николь опубликовала в Instagram фотографию, снятую во время катания на лыжах в горах.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram, Getty Images

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