52-летняя Николь Кидман беременна третьим ребенком?

Сложно поверить в то, что красавице-блондинке Николь Кидман в этом году исполнилось 52 года. Актриса, сумевшая повернуть время вспять, более тринадцати лет счастлива в браке с музыкантом Китом Урбаном, с которым воспитывает двоих дочерей — 11-летнюю Сандей Роуз и 8-летнюю Фэйт Маргарет. Источник портала Newidea сообщил, что знаменитая чета готовится стать родителями в третий раз. «Николь рассказала друзьям, что она беременна несколько недель. Срок небольшой, но все просто счастливы», — цитирует инсайдера издание.
Фото: F.Sadou/AdMedia/Globallookpress
Как известно, младшую дочь Николь и Киту родила суррогатная мать, поэтому удачная попытка ЭКО, по словам источника, стала сродни чуду: «Не секрет, что забеременеть в ее возрасте без посторонней помощи было бы нелегко. Но, к счастью, ей не пришлось переживать долгие месяцы в ожидании положительно результата».
Ждем официального подтверждения!
Текст: Наталья Емельянова
Фото: Globallookpress
Видео: YouTube
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