52-летняя Николь Кидман беременна третьим ребенком?

Сложно поверить в то, что красавице-блондинке Николь Кидман в этом году исполнилось 52 года. Актриса, сумевшая повернуть время вспять, более тринадцати лет счастлива в браке с музыкантом Китом Урбаном, с которым воспитывает двоих дочерей — 11-летнюю Сандей Роуз и 8-летнюю Фэйт Маргарет. Источник портала Newidea сообщил, что знаменитая чета готовится стать родителями в третий раз. «Николь рассказала друзьям, что она беременна несколько недель. Срок небольшой, но все просто счастливы», — цитирует инсайдера издание.