Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко, 3-летний Саша по прозвищу Гном Гномыч, растет симпатичным и сообразительным мальчиком. Он делает успехи в фигурном катании и подрабатывает на съемках. Сегодня малыш сделал в своем блоге важное заявление. «У меня появилась невеста, Ева Бурунова. Мы дружим уже давно и вместе тренируемся в Angels Of Plushenko, я решил что я буду много работать, а она только отдыхать должна», — написала за него мама.

Публикация от Гном Гномыч (А. Плющенко) (@gnomgnomych)Май 15 2017 в 10:50 PDT

«Молодец Саня! Настоящий мужчина растет», «Вот это мужик - я понимаю», «Ой я не могу))))) такой лапочка) на мальдивах отдыхать», «Значит, папа маме так часто говорит», — комментируют подписчики. Они отмечают, что и Саша, и Евочка — очаровательные малыши.

Фото: instagram.com