«Я вам говорю то, что знаю»: Никита Джигурда прокомментировал личную жизнь Анастасии Волочковой

Накануне в ряде СМИ появилась информация о том, что эпатажный актер Никита Джигурда подтвердил личность нового бойфренда Анастасии Волочковой, назвав его «чеченцем с тяжелой судьбой» — в этих сообщениях приведена цитата артиста. В своем блоге артист решил прояснить ситуацию.

«Комментируя слухи о любимом Мужчине Богини Волочковой и о наших с Настей творческих отношениях, перечислив домыслы, распространенные в инете, я опроверг их, назвав данную инфу фейками! Что делают на монтаже? Правильно! Убирают суть, оставляют перечисление слухов и домыслов, и подают для массового сознания вырванные из контекста слова Джигурды, представляя их эксклюзивной информацией о любимом Анастасии Волочковой! Это методы редакторов программ на ТВ. Вбросить фейк, распространить его, а потом приставать с просьбой прокомментировать выдуманный бред. Ты рассказываешь, как есть, а тебя снова <обманывают>, создавая сериал по придуманному и утвержденному продюсерами и редакторами сценарию», — написал Никита.