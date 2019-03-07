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«Я вам говорю то, что знаю»: Никита Джигурда прокомментировал личную жизнь Анастасии Волочковой

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Анастасия Волочкова и Никита Джигурда

Фото: Instagram Никиты Джигурды
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Никита Джигурда взбешен поведением журналистов.

Накануне в ряде СМИ появилась информация о том, что эпатажный актер Никита Джигурда подтвердил личность нового бойфренда Анастасии Волочковой, назвав его «чеченцем с тяжелой судьбой» — в этих сообщениях приведена цитата артиста. В своем блоге артист решил прояснить ситуацию.

«Комментируя слухи о любимом Мужчине Богини Волочковой и о наших с Настей творческих отношениях, перечислив домыслы, распространенные в инете, я опроверг их, назвав данную инфу фейками! Что делают на монтаже? Правильно! Убирают суть, оставляют перечисление слухов и домыслов, и подают для массового сознания вырванные из контекста слова Джигурды, представляя их эксклюзивной информацией о любимом Анастасии Волочковой! Это методы редакторов программ на ТВ. Вбросить фейк, распространить его, а потом приставать с просьбой прокомментировать выдуманный бред. Ты рассказываешь, как есть, а тебя снова <обманывают>, создавая сериал по придуманному и утвержденному продюсерами и редакторами сценарию», — написал Никита.

«Я вижу мужчину европейского образования, который знает несколько европейских языков. У нее надежный мужчина», — подчеркнул он.

Своими противоречивыми комментариями Анастасия и Никита все больше запутывают поклонников. Возможно, так они пытаются привлечь внимание к совместному проекту? Судя по отрывкам, которые публикуют эпатажные звезды, вместе они записывают нечто вроде сказки для взрослых.

А вам интересно творчество Анастасии Волочковой и Никиты Джигурды? Или вы следите только за насыщенной личной жизнью этих артистов?

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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