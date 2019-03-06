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«Он чеченец с очень тяжелой судьбой»: Джигурда рассказал о женихе Волочковой

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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Анастасия Волочкова и Никита Джигурда

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Никита Джигурда раскрыл личность нового возлюбленного Анастасии Волочковой.

Не так давно в прессе появились откровения женщины, пожелавшей остаться анонимной, которая заявила, что ее бойфренд ушел к Анастасии Волочковой. «Она его скрывает, лицо не показывает. Но я-то своего мужчину узнаю. Она ходит в «Новахов-спа», а он там начальник охраны. Вот они и познакомились. На фото она подписывает его «М». Его зовут Малик, он чеченец. Мы были вместе 10 лет». Балерина гневно опровергла эту информацию, однако на днях ее друг и партнер по новому проекту Никита Джигурда вновь заговорил о некоем Малике, находящемся рядом со звездой.

«Личная жизнь Насти меня интересует только с той точки зрения, что она может быть гармоничной и защищенной своим любимым мужчиной — Маликом. Это чеченец с очень тяжелой судьбой. Он вовсе не приехал с гор. Долго жил в Европе. У него произошла трагедия — жена умерла от рака. Я с ним знаком. Встречаюсь с ним на наших репетициях. И вижу, как он сейчас оберегает Настю. Она признается, что никого как мужчину так не любила, как Малика», — рассказал Джигурда в интервью «Экспресс-газете».

Анастасия пока никак не отреагировала на эти откровенные высказывания Никиты. Надо отметить, что в последнее время фото ног и других частей тела ее жениха исчезли из ее микроблога, хотя некоторые собственные снимки Волочкова по-прежнему подписывает примерно так: «Мы с Лакки гармонично вписываемся в интерьер нашего дома. А мой любимый вообще говорит, что котик на руках цыпленка — это очень мило!».

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Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram

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