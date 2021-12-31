Татьяна Буланова оправдалась за жестокое высказывание в адрес жертв насилия

«Ко мне коллеги или продюсеры никогда не приставали, а может, я как-то не замечала, не понимала этого. Вообще, для меня слово харассмент — это стыдно. Если ты стал известен и сейчас вдруг заявляешь, через что тебе пришлось пройти ради карьеры, кто же ты тогда? Если речь о женщине, то это проститутка. Продалась, добилась желаемой цели и теперь решила, ничего не боясь, рассказать, что кто-то к ней приставал. Если бы со мной случилось такое, я никогда бы об этом не рассказала. Стыдно! Ведь тем самым ты признаешь, что тебя успешно соблазнили. Вот если бы женщины рассказывали об этом сразу или отказывали в интиме, это другое дело», — высказалась тогда Татьяна Буланова. За что ей и пришлось попасть под волну негодующей публики.

После неаккуратных слов исполнительницу хита «Не плачь» осудили не только поклонники, но и знаменитости. Среди них оказалась и актриса Елена Проклова. Она заявила, что высказывание певицы оказалось очень «неправильным и недобрым».

Сама же Буланова сейчас объясняет — ее слова переврали. «Мне позвонили из одного издания и спросили, как я отношусь к харассменту. Ответила, что ужасно. Но ведь несправедливо, что женщина добровольно откликнулась на предложение мужчины, чтобы получить роль, должность, что-то полезное для себя, а спустя двадцать лет вдруг начинает вспоминать и топить мужика. «Это же проституция», — сказала я. И началось: «Буланова назвала жертв сексуального насилия проститутками». Я такого не говорила и сказать не могла, потому что жертвы — это жертвы, я им глубоко сочувствую», — поделилась певица во время разговора с порталом 7Дней.ru.