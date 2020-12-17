«Я сказала да»: Мария Шарапова поделилась новостью о свадьбе с бывшим парнем Пиппы Миддлтон

33-летняя Мария Шарапова в своем Instagram поделилась новостью о скорой свадьбе со своим возлюбленным, Александром Гилксом. Пара вместе с 2018 года, а ранее в Сети уже появлялись слухи о помолвке пары.

«Я сказала «да» в первый же день, когда мы встретились. Это был наш маленький секрет, правда?» — написала счастливая Мария.