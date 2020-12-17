«Я сказала да»: Мария Шарапова поделилась новостью о свадьбе с бывшим парнем Пиппы Миддлтон
Фото: www.instagram.com/mariasharapova/?hl=ru
33-летняя Мария Шарапова в своем Instagram поделилась новостью о скорой свадьбе со своим возлюбленным, Александром Гилксом. Пара вместе с 2018 года, а ранее в Сети уже появлялись слухи о помолвке пары.
«Я сказала «да» в первый же день, когда мы встретились. Это был наш маленький секрет, правда?» — написала счастливая Мария.
Пост с совместными фотографиями появился и в блоге Александра:
«Спасибо, что сделала меня очень-очень счастливым парнем. Я буду всю жизнь любить тебя и учиться у тебя».
Подписчики Марии тепло поздравили пару:
«Поздравляю! Будьте счастливы!», «Желаю долгой и счастливой жизни вам обоим!», «Я знал, знал это! Поздравляю!», «Маша! Поздравляю! Берегите друг друга и будьте счастливы!», «Желаю огромного счастья вам обоим!».
Александр Гилкс — основатель аукционного дома Paddle8, а также является близким другом принца Гарри, и бывшим возлюбленным младшей сестры Кейт Миддлтон, Пиппы.
Фото и видео: Instagram Марии Шараповой
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