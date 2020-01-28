Мария Шарапова выходит замуж за экс-бойфренда Пиппы Миддлтон?

Мария Шарапова и Александр Гилкс выкладывают совместные фото в соцсети и часто попадают в объективы фотографов, причем, не только на светских мероприятиях, но и во время отдыха. Мария Шарапова замужем еще не была, несмотря на многочисленные романы. Так в ее сети попадал солист группы Maroon 5 Адам Левин, баскетболист Саша Вуячич, теннисист Григор Димитров. Нынешний избранник спортсменки был женат. Его отношения с дизайнером Мишей Нону длились 13 лет, из которых четыре года они были в официальном браке.