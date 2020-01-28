Мария Шарапова выходит замуж за экс-бойфренда Пиппы Миддлтон?
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Фото: Getty Images
Самая известная российская теннисистка — 32-летняя Мария Шарапова собралась замуж за 40-летнего основателя аукционного дома Paddle8 Александра Гилкса. Об этом написали европейские СМИ. Роман пары начался два года назад, но все это время Гилкс оставался одним из самых завидных холостяков Великобритании.
Говорить о том, что спортсменка обручена, начали после того, как в одном из ее видео в Instagram мелькнуло кольцо с большим камнем. Поклонники пары надеются, что скоро они сами объявят о важном событии.
Фото: Getty Images
Мария Шарапова и Александр Гилкс выкладывают совместные фото в соцсети и часто попадают в объективы фотографов, причем, не только на светских мероприятиях, но и во время отдыха. Мария Шарапова замужем еще не была, несмотря на многочисленные романы. Так в ее сети попадал солист группы Maroon 5 Адам Левин, баскетболист Саша Вуячич, теннисист Григор Димитров. Нынешний избранник спортсменки был женат. Его отношения с дизайнером Мишей Нону длились 13 лет, из которых четыре года они были в официальном браке.
Фото: Getty Images
Гилкс окончил Бристольский университет и Итонский колледж, где подружился с принцами Уильямом и Гарри.
До свадьбы у Александра Гилкса был непродолжительный роман с Пиппой Миддлтон, сестрой герцогини Кембриджской. Похоже, Гилкс сохранил теплые отношения с членами королевской семьи, периодически они встречаются на светских раутах.
Фото: EAST NEWS
Как вы думаете, состоится ли свадьба Марии Шараповой и Александра Гилкса?
Фото и видео: Instagram, Getty Images, East News
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