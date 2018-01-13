«Я сам Тане колол препараты»: Алексей Ягудин шокировал нежеланием иметь сына и подготовкой к беременности жены
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Алексей Ягудин удивил Леру Кудрявцеву своими признаниями.
В эту субботу гостями шоу «Секрет на миллион» Леры Кудрявцевой станут Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина. Анонс, который опубликовал канал «НТВ», шокировал зрителей.
Как выяснилось, фигурист был категорически против рождения сына. «Для меня это было бы трагедией. Вот эта ситуация, если бы у меня был сын», — сообщил он в коротком видео, не раскрывая причин нежелания обзаводиться наследником.
Пара основательно готовилась к рождению второго ребенка. «Перед второй беременностью я сам Тане колол препараты определенные», — признался мужчина.
После рождения малышки Мишель также возникли трудности. «Шесть дней она не дышала самостоятельно», — вспоминает Татьяна. К счастью, все закончилось хорошо, и теперь две очаровательные девочки резвятся в доме спортсменов.
Рассказала пара и о смерти мамы Татьяны, и о сложных отношениях Алексея с отцом, и о свадьбе, которую они сыграли только после рождения второго ребенка. Все подробности мы узнаем из субботнего эфира шоу.
Фото: instagram