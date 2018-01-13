Алексей Ягудин удивил Леру Кудрявцеву своими признаниями.

В эту субботу гостями шоу «Секрет на миллион» Леры Кудрявцевой станут Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина. Анонс, который опубликовал канал «НТВ», шокировал зрителей.

Как выяснилось, фигурист был категорически против рождения сына. «Для меня это было бы трагедией. Вот эта ситуация, если бы у меня был сын», — сообщил он в коротком видео, не раскрывая причин нежелания обзаводиться наследником.

Пара основательно готовилась к рождению второго ребенка. «Перед второй беременностью я сам Тане колол препараты определенные», — признался мужчина.