«Я против ранних браков»: София Ротару оказалась против свадьбы внучки

YouTube-каналу «Светская жизнь» певица рассказала, что в принципе категорично настроена против браков, и считает, что София еще слишком молода для того, чтобы стать женой. Она не хочет свадьбы, даже несмотря на то, что с женихом внучки она знакома.

«Она еще юная, я считаю, что рановато. Она должна закончить учебу, получить хорошее образование», — заявила Ротару.

О личной жизни внучки Ротару известно немного — девушка учится в США, а совсем недавно у нее был роман с французским бизнесменом. Несмотря на то, что София даже познакомила его с родителями, пара рассталась.