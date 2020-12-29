«Я против ранних браков»: София Ротару оказалась против свадьбы внучки
Фото: www.instagram.com/sofiarotaru.official/
София Ротару не одобряет решение своей 19-летней внучки, Софии Евдокименко, выйти замуж, даже несмотря на то, что избранником девушки стал крупный бизнесмен, который даже вошел в список Forbes. София хочет связать свою жизнь с предпринимателем и вице-президентом по маркетингу компании Readdle Денисом Ждановым.
YouTube-каналу «Светская жизнь» певица рассказала, что в принципе категорично настроена против браков, и считает, что София еще слишком молода для того, чтобы стать женой. Она не хочет свадьбы, даже несмотря на то, что с женихом внучки она знакома.
«Она еще юная, я считаю, что рановато. Она должна закончить учебу, получить хорошее образование», — заявила Ротару.
О личной жизни внучки Ротару известно немного — девушка учится в США, а совсем недавно у нее был роман с французским бизнесменом. Несмотря на то, что София даже познакомила его с родителями, пара рассталась.
Фото и видео: Instagram Софии Ротару
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