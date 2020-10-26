Красавица-внучка Софии Ротару закрутила роман с бизнесменом из рейтинга Forbes

София Евдокименко ранее не афишировала личную жизнь в Сети, но ее фото с возлюбленным можно найти в соцсетях. О ее романе с французским бизнесменом и коллекционером по имени Марко Дюменил заговорили примерно год назад. Он оказался человеком молодым, красивым, стильным. Светские сплетники поговариваривали, что скоро пара планирует помолвку, а Дюменил уже познакомился с знаменитой бабушкой невесты, Софией Михайловной, — это произошло на праздновании совершеннолетия девушки. Софию-младшую и Марко объединял интерес к искусству. Сейчас девушка учится в Школе дизайна Парсонс в США и одновременно записывает треки, видеоклипы, участвует в фотосессиях. В конце сентября девушка переехала в новую квартиру на Манхэттене. И... нашла нового бойфренда.