Светлана Лобода дала откровенное интервью о жизни матери-одиночки.

Светлана Лобода — очень востребованная певица: ее график расписан до марта 2018-го, а в предыдущем году она была признана «Женщиной года». Однако за популярность приходится платить. В недавнем интервью Лобода призналась, что ей пришлось отменить двухнедельные каникулы в январе ради дополнительных заработков.

«От работы отказываться не хочется, мы позволить себе такого не можем. Тем более я одна кормилица в семье — для меня важно работать, и работать много», — пояснила она радактору сайта Meduza.

«Мой ребенок вообще не видел маму и просил: "Мама, ну пожалуйста, можно хоть один концерт отменить?" Да, это здорово — забирать все премии, но у меня не было не то что личной — никакой жизни. Я не понимала, на каком свете нахожусь, что со мной происходит сегодня, в каком городе я просыпаюсь», — поделилась Светлана

Артистку расстраивает, когда окружающие говорят о быстром упехе, ведь ее путь был долог и тернист. «Господи, вы просто не знаете, что за длинный, трудный, невозможный путь мы прошли. <...> Моя сольная карьера началась 12 лет назад, до этого три месяца была группа "ВИА Гра". До этого был мюзикл "Экватор" в Киеве, там я была главной героиней. До этого группа "Капуччино", в которой я проработала три с половиной года. То есть с 15 лет я на сцене», — подсчитала она.