«Я одна кормилица в семье»: Светлана Лобода рассказала о работе без выходных и просьбах дочери
Светлана Лобода — очень востребованная певица: ее график расписан до марта 2018-го, а в предыдущем году она была признана «Женщиной года». Однако за популярность приходится платить. В недавнем интервью Лобода призналась, что ей пришлось отменить двухнедельные каникулы в январе ради дополнительных заработков.
«От работы отказываться не хочется, мы позволить себе такого не можем. Тем более я одна кормилица в семье — для меня важно работать, и работать много», — пояснила она радактору сайта Meduza.
«Мой ребенок вообще не видел маму и просил: "Мама, ну пожалуйста, можно хоть один концерт отменить?" Да, это здорово — забирать все премии, но у меня не было не то что личной — никакой жизни. Я не понимала, на каком свете нахожусь, что со мной происходит сегодня, в каком городе я просыпаюсь», — поделилась Светлана
Артистку расстраивает, когда окружающие говорят о быстром упехе, ведь ее путь был долог и тернист. «Господи, вы просто не знаете, что за длинный, трудный, невозможный путь мы прошли. <...> Моя сольная карьера началась 12 лет назад, до этого три месяца была группа "ВИА Гра". До этого был мюзикл "Экватор" в Киеве, там я была главной героиней. До этого группа "Капуччино", в которой я проработала три с половиной года. То есть с 15 лет я на сцене», — подсчитала она.
С рождением дочери Светлана изменилась: «Я повзрослела. У меня шесть лет назад появилась дочь. Нормальный артист всегда находится в состоянии трансформации. В начале пути тебе хочется доказать, что ты все можешь, что ты такой красивый, у тебя такие длинные ноги. Ты рвешь на себе рубашку, чтобы тебя услышали. У меня сначала была группа "ВИА Гра", которая провоцировала все время, и это была чрезмерная откровенность, она не нужна. Но тогда это было актуально, а я была маленькая девочка и ничего не понимала. А сейчас это не нужно: сейчас делай классную музыку, делай крутые шоу, будь лучшим артистом в своей сфере — и тебя будут за это уважать. Да, ты можешь дополнять это красивыми нарядами, сексуальными, но все равно ты должна понимать, где твоя грань <...> У меня растет дочь, я хочу, чтобы она смотрела на меня и гордилась. Мне не хочется, чтобы она думала: «Господи, чем мама занимается? Зачем ей это все нужно?» Зато я могу своими поступками, своей музыкой нести людям позитив, настраивать их на правильную волну».
Феминисткой себя певица не считает: «То, что женщина стала такой сильной, не является чем-то хорошим. Просто так получилось. Я очень надеюсь, что мы вернемся на круги своя и мужчина будет главным. Обычно такие женщины не могут быть счастливыми. Они крутые, сильные, на них все равняются — а что толку, если она несчастна в личной жизни, если у нее нет человека, на которого она может опереться?».
Фото: globallookpress, instagram