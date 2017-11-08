Светлана Лобода стала «Женщиной года», а Федор Бондарчук — «Мужчиной года» по версии журнала Glamour.

Этой ночью, 13 ноября, в московском театре «Геликон-опера» прошла торжественная церемония вручения премии «Женщина года» по версии журнала Glamour.

Список победителей выглядит так:

  • Женщина года и Певица года: Светлана Лобода
  • Актриса года: Светлана Ходченкова
  • Телезвезда года: Регина Тодоренко ("Орел и Решка")
  • Пара года: Мот и Мария Гураль
  • Дизайнер года: Расида Лакоба, основательница бренда Rasario
  • Преображение года: Анастасия Ивлеева
  • Модница года: Наталья Давыдова
  • Трендсеттер года: Лукерия Ильяшенко
  • Команда года: группа "Серебро"
  • Прорыв года: спортсменка Евгения Медведева

Обладателем специальной номинации в «женской» премии — Мужчиной года — стал режиссер Федор Бондарчук. «Пока Паулина на гастролях с театром)) поздравляю моего друга! Федор Бондарчук стал Мужчиной года по версии журнала Glamour! Ура! Мы, конечно же, всегда знали, что ты у нас самый лучший, и сегодня это только подтвердилось. Мощнейший режиссер, чувственный человек, верный друг и красивый мужчина, поздравляю с победой», — посвятила ему пост Наталья Ионова.

Фото: instagram