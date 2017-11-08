«Женщина года — 2017»: полный список победителей и самые яркие фото в Instagram звезд
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Светлана Лобода стала «Женщиной года», а Федор Бондарчук — «Мужчиной года» по версии журнала Glamour.
Этой ночью, 13 ноября, в московском театре «Геликон-опера» прошла торжественная церемония вручения премии «Женщина года» по версии журнала Glamour.
Список победителей выглядит так:
Обладателем специальной номинации в «женской» премии — Мужчиной года — стал режиссер Федор Бондарчук. «Пока Паулина на гастролях с театром)) поздравляю моего друга! Федор Бондарчук стал Мужчиной года по версии журнала Glamour! Ура! Мы, конечно же, всегда знали, что ты у нас самый лучший, и сегодня это только подтвердилось. Мощнейший режиссер, чувственный человек, верный друг и красивый мужчина, поздравляю с победой», — посвятила ему пост Наталья Ионова.
Фото: instagram