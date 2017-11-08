Светлана Лобода стала «Женщиной года», а Федор Бондарчук — «Мужчиной года» по версии журнала Glamour.

Пара года: Мот и Мария Гураль

Дизайнер года: Расида Лакоба, основательница бренда Rasario

Преображение года: Анастасия Ивлеева

Модница года: Наталья Давыдова

Трендсеттер года: Лукерия Ильяшенко

Команда года: группа "Серебро"

Прорыв года: спортсменка Евгения Медведева

Обладателем специальной номинации в «женской» премии — Мужчиной года — стал режиссер Федор Бондарчук. «Пока Паулина на гастролях с театром)) поздравляю моего друга! Федор Бондарчук стал Мужчиной года по версии журнала Glamour! Ура! Мы, конечно же, всегда знали, что ты у нас самый лучший, и сегодня это только подтвердилось. Мощнейший режиссер, чувственный человек, верный друг и красивый мужчина, поздравляю с победой», — посвятила ему пост Наталья Ионова.