«Я неизлечимо болен»: Иван Краско прокомментировал новость о скором отцовстве
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87-летний Иван Краско прояснил ситуацию вокруг своей личной жизни.
Несколько дней назад российские СМИ распространили информацию о намерении Ивана Краско снова стать папой. «Я всегда говорю про детей: как Бог даст. Может, уже в следующем году», — цитирует пресса слова Ивана Ивановича.
Вокруг заявления артиста мгновенно возникло множество домыслов, поэтому мужчина с помощью своей молодой супруги записал видео, в котором объяснил, что на самом деле происходит в его личной жизни. «Официальный комментарий от главы моей семьи», — пояснила Наталья.
«Какой интересный мужчина! Любви Вам и здоровья!», «Мы тоже вас любим!))», «Сплошное обаяние!!!!», «Наталья желаю Вам огромного счастья. А тот кто про Вас говорит, я думаю тоже хочет такого мужа. И вы и ваш муж супер», — комментируют подписчики блога.
Напомним, что у 87-летнего актера уже есть пятеро детей, внуки и даже правнук. Если пара решится на ребенка, для 27-летней Натальи Краско он станет первенцем.
Фото: instagram