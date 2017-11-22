87-летний Иван Краско прояснил ситуацию вокруг своей личной жизни.

Несколько дней назад российские СМИ распространили информацию о намерении Ивана Краско снова стать папой. «Я всегда говорю про детей: как Бог даст. Может, уже в следующем году», — цитирует пресса слова Ивана Ивановича.

Вокруг заявления артиста мгновенно возникло множество домыслов, поэтому мужчина с помощью своей молодой супруги записал видео, в котором объяснил, что на самом деле происходит в его личной жизни. «Официальный комментарий от главы моей семьи», — пояснила Наталья.