Известный актер продолжает ломать стереотипы, укоренившиеся в обществе.

Иван Краско заявил, он и его 27-летняя супруга Наталья подумывают о пополнении в семье. Пока влюбленных останавливает затруднительное финансовое положение. Однако уже в следующем году актер планирует улучшить свое благосостояние и начать подготовку к рождению наследника.

«У Натальи все хорошо. Она пишет стихи, развивается, занимается творчеством. У меня тоже много планов — спектакль за спектаклем, запланирован ряд встреч в скором времени и, возможно, проектов. Вы ведь понимаете, что для детей нужна база. Я всегда говорю про детей: как Бог даст. Может, уже в следующем году», — рассказал Иван Иванович порталу Wday.

Напомним, что для Натальи Краско этот ребенок может стать первенцем. У актера уже есть пятеро детей, внуки и даже правнук.

Фото: instagram