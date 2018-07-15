«Я не планирую детей»: Дима Билан откровенно рассказал о своем одиночестве

«Я не планирую детей!!! Хотя бы до 40 лет, но мог бы и уже был в шаге... не все я еще открыл в этой жизни, еще идет спор и он не выигран ни в чью пользу, ни в пользу мегаполиса, ни в пользу природного уединения, первозданного! Не хочу пока открывать никому глаза на сложное, совсем непростое, новую личность со своим "Я" знакомить с несовершенствами этого периода, пока !! Назнался я ранней ответственности за сестренку! Все мы разные, каждому свое», — пояснил Билан.

Много лет назад музыкант поклялся, что сделает все, чтобы его сестра Аня получила хорошее образование, и отправил девушку учиться в США. Он старался быть не просто старшим братом для нее, а отчасти отцом, жертвуя личной жизнью.

«Я счастлив в своем нынешнем исследовании мира, еще столько нужно понять и узнать! Как же круто жить и наблюдать жизнь со всей ее несправедливостью и внезапно возникающим светом! Но в одном я был всегда одинаков — это в том, что был и остаюсь ворчливым занудой)), всегда звали дедом с 3-х лет, не легким был, но в то же время живущим в абсолютном хаусе с образным мышлением, семантикой и метафорами, в котором всегда — всегда находил логику и порядок», — подытожил он.