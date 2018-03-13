«Повзрослела красавица»: Дима Билан показал новое фото сестры

Поклонники 36-летнего Димы Билана знают, какие нежные чувства связывают артиста и его младшую сестру Аню. Много лет назад музыкант поклялся, что сделает все, чтобы она получила хорошее образование, и отправил девушку учиться в США.

Два года назад Дима уже показывал фотографии с ней, но новый снимок, который появился в блоге артиста, приятно удивил подписчиков: Анна Белан повзрослела и стала настоящей красавицей!

«Сегодня что-то прям захотел увидеться с родной младшей сестрой! Остается только листать фотографии instagram ну или в Директ, но все равно — не аналоговое общение!!! Ань, удач тебе там и сил!!! Знай, что всегда ждем, жду в гости», — написал брат.