«Повзрослела красавица»: Дима Билан показал новое фото сестры
Поклонники 36-летнего Димы Билана знают, какие нежные чувства связывают артиста и его младшую сестру Аню. Много лет назад музыкант поклялся, что сделает все, чтобы она получила хорошее образование, и отправил девушку учиться в США.
Два года назад Дима уже показывал фотографии с ней, но новый снимок, который появился в блоге артиста, приятно удивил подписчиков: Анна Белан повзрослела и стала настоящей красавицей!
«Сегодня что-то прям захотел увидеться с родной младшей сестрой! Остается только листать фотографии instagram ну или в Директ, но все равно — не аналоговое общение!!! Ань, удач тебе там и сил!!! Знай, что всегда ждем, жду в гости», — написал брат.
«Очень красивая», «Нереально красивая», «Космическая красота», «Такая взрослая стала», «Такая взрослая уже! Помню ее совсем мелкой, лет 10-12 назад, когда вы с концертом в Нальчик приезжали, брали ее с собой. Возле сцены стояла и подпевала вам. Она может гордиться Вами», «Вот это сестра!», «Она у тебя красотка!!!)))», «Предлагаю Анну в клипе снять», «Похожи», «Смотрю и думаю, неужели Диму накрасили до такой красоты? Как Вы похожи!!!», «Я теперь знаю, как выглядит накрашенный Дима Билан», «Вы очень похожи друг на друга, все таки родная кровь! Счастья ей желаем и добра», — обсуждают фолловеры сходство брата и сестры.
«А голос у нее какой потрясающий», — отмечают они.
А вы часто видитесь с родными людьми?
Фото: instagram