«Я не мажор и не золотая молодежь»: Елизавета Пескова ответила критикам ее семьи и образа жизни
Фото: Instagram / @lisa_peskova
На своей странице в Instagram Елизавета Пескова опубликовала фотографии, на которых позирует на своем дне рождения с братом Миком и дочерью Татьяны Навки Александрой. В подписи к снимкам девушка решила ответить всем критикам, которые обвиняют ее в том, что она живет в роскоши и не понимает проблемы обычных людей.
«В России понятие «золотая молодежь» всегда ассоциируется с «детками богатых родителей», разъезжающих без прав на геликах с безлимитными карточками в кармане, но с ограниченным уровнем воспитания и образования. Большинству на ум сразу приходит сынок богатого отца в Лондоне, с дорогущими часами и бутылкой шампанского в руках. Или же переделанную фифу с пустыми глазами и пафосным выражением лица, с пакетами от Шанель, сидящую в ресторане l’Avenue в Париже. В нашей стране данное понятие ассоциируется только с негативом и вызывает лишь неприязнь.
Лично у нас очень строгие родители, особенно в отношении всего, что касается денег. Да, мы не из простой семьи. Да, у нас больше возможностей, чем у многих, и мы это прекрасно осознаем. Но мы не относимся к золотой молодежи или мажорам, так как, возвращаясь к определению, мы не прожигаем свою жизнь дорогущими тусовками, бездельем, хамством и отсутствием моральных ценностей. Потому что вместо безлимитной карточки нам дали воспитание, а вместо пачки купюр учат, как ее заработать», — написала Пескова.
Фото: Instagram
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