«Я не мажор и не золотая молодежь»: Елизавета Пескова ответила критикам ее семьи и образа жизни

Лично у нас очень строгие родители, особенно в отношении всего, что касается денег. Да, мы не из простой семьи. Да, у нас больше возможностей, чем у многих, и мы это прекрасно осознаем. Но мы не относимся к золотой молодежи или мажорам, так как, возвращаясь к определению, мы не прожигаем свою жизнь дорогущими тусовками, бездельем, хамством и отсутствием моральных ценностей. Потому что вместо безлимитной карточки нам дали воспитание, а вместо пачки купюр учат, как ее заработать», — написала Пескова.