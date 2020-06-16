Пескова, Кафельникова и другие представители «золотой молодежи» устроили вечеринку между небом и землей
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Фото: Instagram Лизы Песковой
Елизавета Пескова устроила вечеринку в одной из башен «Москва-Сити» в честь своего 22-летия.
Во вторник вечером, 16 июня, на 58 этаже башни «Империя» в «Москва-Сити» собрались друзья Лизы Песковой и ее брата Мики, чтобы поздравить их с минувшими днями рождения. О закрытой вечеринке, на которой также присутствовала Алеся Кафельникова, сообщил Telegram-канал «Только никому», отметив откровенный наряд дочери теннисиста.
Фото: Telegram-канал "Только никому"
Свое 22-летие дочь пресс-секретаря президента РФ отметила еще в январе. Мика праздновал 16-летие во время карантина, в апреле.
Фото и видео: Instagram, Telegram
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