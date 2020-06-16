Пескова, Кафельникова и другие представители «золотой молодежи» устроили вечеринку между небом и землей

Во вторник вечером, 16 июня, на 58 этаже башни «Империя» в «Москва-Сити» собрались друзья Лизы Песковой и ее брата Мики, чтобы поздравить их с минувшими днями рождения. О закрытой вечеринке, на которой также присутствовала Алеся Кафельникова, сообщил Telegram-канал «Только никому», отметив откровенный наряд дочери теннисиста.