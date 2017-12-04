«Я мечтала об этом всю жизнь»: Ирина Шейк поделилась откровенным снимком для обложки итальянского Vogue
Оказаться на обложке итальянского Vogue — мечта каждой модели. Украсить своим портретом самое известное издание считают большой честью даже те, кто давно заслужил признание модной индустрии и публики. На этот раз с обложки декабрьского номера будет улыбаться Ирина Шейк. Недавно ставшая мамой красотка прокомментировала это событие.
«Я мечтала об этом всю жизнь — появиться на обложке Vogue Italia — с того момента, как начала модельную карьеру. Я очень волнуюсь, говоря об этом, и благодарю всех, кто верил в меня все это время, особенно — восхитительно талантливых @mertalas и @macpiggott, которые всегда видели во мне самое лучшее. И, конечно, я благодарна своему агенту @alikavoussi за веру в меня, не смотря ни на что. Я люблю вас, ребята», — написала она в блоге.
На фото сияющая счастьем модель в подчеркивающем все ее сильные стороны кожаном платье Versace расположилась на столе, с раком в руках.
Для любимых фотографов Ирины — Мерта Аласа и Маркуса Пиггота — работа с итальянским Vogue в качестве главных авторов тоже стала большой удачей. С 1988 до 2015 года главным фотографом был Стивен Майзел. Главный редактор итальянского Vogue Франка Соццани, которая стояла у руля издания 28 лет, доверяла подобные съемки только ему. И лишь в 2015 году, незадолго до ее смерти, на обложке легендарного журнала стали появляться работы других фотографов.
Поздравляем и очень гордимся нашей соотечественницей!
Фото: globallookpress, instagram