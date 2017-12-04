31-летняя Ирина Шейк показала озорную фотографию на столе и с раком.

Оказаться на обложке итальянского Vogue — мечта каждой модели. Украсить своим портретом самое известное издание считают большой честью даже те, кто давно заслужил признание модной индустрии и публики. На этот раз с обложки декабрьского номера будет улыбаться Ирина Шейк. Недавно ставшая мамой красотка прокомментировала это событие.

«Я мечтала об этом всю жизнь — появиться на обложке Vogue Italia — с того момента, как начала модельную карьеру. Я очень волнуюсь, говоря об этом, и благодарю всех, кто верил в меня все это время, особенно — восхитительно талантливых @mertalas и @macpiggott, которые всегда видели во мне самое лучшее. И, конечно, я благодарна своему агенту @alikavoussi за веру в меня, не смотря ни на что. Я люблю вас, ребята», — написала она в блоге.