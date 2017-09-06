Ирина Шейк впервые после родов вышла на подиум
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Триумфальное возвращение супермодели произошло в рамках Нью-Йоркской недели моды
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31-летняя супермодель Ирина Шейк вернулась на подиум. Вечером 9 сентября молодая мама приняла участие в показе новой коллекции Philipp Plein вместе с Адрианой Лимой, Брендон Ли, Эльзой Хоск и Тейаной Тейлор. Стоит отметить, что Шейк выглядела просто потрясающе!
Напомним, в марте этого года Ирина Шейк родила дочь Лею своему возлюбленному — голливудскому актеру Брэдли Куперу. Спустя два месяца после родов модель появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля, а также приняла участие в показе на гала-вечере благотворительного фонда amfAR.
Фото: east news, global look press, instagram