Триумфальное возвращение супермодели произошло в рамках Нью-Йоркской недели моды

31-летняя супермодель Ирина Шейк вернулась на подиум. Вечером 9 сентября молодая мама приняла участие в показе новой коллекции Philipp Plein вместе с Адрианой Лимой, Брендон Ли, Эльзой Хоск и Тейаной Тейлор. Стоит отметить, что Шейк выглядела просто потрясающе!

Напомним, в марте этого года Ирина Шейк родила дочь Лею своему возлюбленному — голливудскому актеру Брэдли Куперу. Спустя два месяца после родов модель появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля, а также приняла участие в показе на гала-вечере благотворительного фонда amfAR.