«Я люблю тебя»: Меган Маркл, Деми Мур, Мила Йовович и другие знаменитости отметили День матери

В США, Канаде, Японии, некоторых странах Европы, Африки отметили День матери. В этот праздничный день Instagram звезд заполнился постами с фотографиями, словами любви и признательности мамам и детям.

Ставшая неделю назад мамой герцогиня Сассекская Меган Маркл впервые отмечает День матери. В социальных сетях опубликовали нежное фото с пяточками ее новорожденного сына Арчи. «Отдаем дань уважения всем матерям – нынешним и будущим, тем, кого уже нет, но кого помним всегда», - подписан снимок в официальном Instagram принца Гарри и его супруги.