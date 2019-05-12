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«Я люблю тебя»: Меган Маркл, Деми Мур, Мила Йовович и другие знаменитости отметили День матери

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Слайд, который
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Меган Маркл

Фото: Pool/ Global Look press
Праздник проходит во второе воскресенье мая.

В США, Канаде, Японии, некоторых странах Европы, Африки отметили День матери. В этот праздничный день Instagram звезд заполнился постами с фотографиями, словами любви и признательности мамам и детям.

Ставшая неделю назад мамой герцогиня Сассекская Меган Маркл впервые отмечает День матери. В социальных сетях опубликовали нежное фото с пяточками ее новорожденного сына Арчи. «Отдаем дань уважения всем матерям – нынешним и будущим, тем, кого уже нет, но кого помним всегда», - подписан снимок в официальном Instagram принца Гарри и его супруги.

Голливудская дива Деми Мур стала пользоваться соцсетью не так давно, на ее страничке пока немного фото и видео, но этот праздник она не смогла обойти стороной. В День матери актриса опубликовала фото, на котором она позирует на последних днях беременности первой дочерью Румер в 1988 году.

«Нет в мире ничего более прекрасного, чем быть матерью. Это большая честь, наслаждение и гордость. Это величайший подарок и самый большой вызов. Я благодарна за каждый момент. Спасибо, что выбрали меня, мои ангелы. Я люблю вас больше, чем могут выразить слова», - подписала снимок Деми.

Актриса и фотомодель Милла Йовович не только поздравила всех мам с праздником, но и призвала подписчиков присоединиться к социальной акции.

«Америка – единственная страна развитого мира, где растет уровень материнской смертности. В этот день присоединяйтесь и получите лимитированную футболку», - призвала Мила. В посте она опубликовала фото с дочками – 11-летней Эвой и 4-летней Дашиэл.

Милла Йовович с дочками

Фото: Instagram

«Я благодарна за каждый день своего материнства. Даже тогда, когда ты получаешь звезду на Аллее славы, а твой 4-летний ребенок решает, что пора устраивать истерику», - написала певица Марайа Кери.

Обладательница Оскара Холли Берри опубликовала в Instagram фото с детьми – 11-летней дочерью Налой и 5-летним сыном Масео. На снимке все трое радостно смотрят в море. «Они принесли радость в мою жизнь», - написала актриса.

Холли Берри с детьми

Фото: Instagram

Голливудский красавчик Райан Рейнолдс признался в любви своей маме, опубликовав фото Тэмми на мотоцикле. «Я люблю маму. Я люблю ее стремление попробовать что-то новое. Четыре месяца назад она впервые села на байк с моим одноклассником. Счастливого Дня матери! Где бы ты ни была».

Кстати, супруга Райана Рейнолдса - актриса Блейк Лайвли вскоре станет мамой в третий раз. Когда появится на свет ребенок голливудской пары, пока не известно.

Мама Райана Рейнолдса

Фото: Instagram

Фотомодель и актриса Роузи Хантингтон-Уайтли разместила в Instagram фото с сыном Джеком, которому в июне исполнится два года. Фотографию она подписала нежными словами: «Любовь всей моей жизни».

Роузи Хантингтон-Уайтли с сыном

Фото: Instagram

Российские знаменитости тоже не обошли этот день стороной, хотя в нашей стране он не отмечается. Певица Юлия Ковальчук удивлена, что этому дню в России уделяют не столько времени, сколько, другим «странным» праздникам.

«Странно, что Всемирный День Мамы не так культивируется в нашей стране, как, например, странный для меня праздник Хеллоуин. Ведь праздник наполнен любовью, нежностью, теплом, а главное касается каждого человека на планете у кого есть мамочки, и кто ими является!!! Мои дорогие- будьте здоровы, потому как только это может дать нам спокойствие и гармонию))) А я Благодарю Бога за возможность быть дочерью своей мамочки, и быть мамочкой своей доченьки», - написала Юлия, опубликовав снимок с мамой, с которой они невероятно похожи (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).

Юлия Ковальчук с мамой

Фото: Instagram

Модель Виктория Лопырева, которая сама впервые стала мамой совсем недавно, разместила в Instagram фото с мамой и маленьким сыном. Подписчики отметили, что гены красоты Вика взяла от своей невероятно молодой и красивой мамы.

«Сегодня в Америке празднуют Mother’s Day - День Матери. В этот день я снова хочу сказать своей маме, как я люблю ее и ценю. Я благодарна Тебе за все то, что ты вложила в меня и продолжаешь вкладывать. И да, теперь я понимаю слова, которые так часто слышала от Тебя: «поймешь, когда сама станешь мамой...». Ты всегда была во всем примером и я счастлива быть твоей дочерью. И снова вспоминаются строчки из песни Тамары Гвердцители: мамины глаза все на свете понимают... Спасибо Тебе, бабУшка Марка)) Ты самая лучшая мама на свете!», - написала модель трогательные слова признания.

«Не знаю как так получилось в моем календаре, но в Америке и в Мексике сегодня опять празднуют День Матери ! И еще один повод признаться в бесконечной любви моей мамочке, хотя я это делаю по 150 раз в день и моей бабулечке, нашей самой главной Матери, а теперь еще и прабабушки! Будте здоровы и счастливы , я буду делать все от меня зависящее , чтобы вас радовать )», - поздравила своих любимых актриса София Каштанова, которая несколько месяцев назад родила сына.

Светская львица Надежда Оболенцева тоже разместила в социальной сети фотографию с мамой. Причем, если не читать подпись к посту, то и не сразу понятно, что это ее мама – настолько шикарно она выглядит. «Мама. спасибо, что я такая какая есть», - написала Оболенцева.

Текст: Галина Нежнева

Фото: Instagram, Pool, Getty Images, Kristin Callahan/ Global Look press

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