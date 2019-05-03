Срок большой: 31-летняя звезда «Сплетниц» Блейк Лайвли ждет третьего ребенка

На премьере анимационного фильма «Покемон. Детектив Пикачу», в котором Райан Рейнолдс озвучил главного рисованного героя, актер появился в обнимку с красавицей женой Блейк Лайвли. 31-летняя звезда сериала «Сплетницы» была в облегающем желтом платье, которое подчеркнуло ее большой живот.
Фото: Kristin Callahan/ Global Look press
На мероприятии, прошедшем в Нью-Йорке, стало понятно: скоро актриса подарит супругу третьего ребенка. На красной дорожке Лайвли светилась от счастья, а Рейнолдс нежно поддерживал ее за талию.
В Instagram звездной пары, впрочем, до сих пор нет фото, по которым можно было бы догадаться, что они скоро в третий раз станут мамой и папой.
Раньше супруги не раз заявляли в интервью, что у них нет другого пути, как стать многодетными родителями. Райан рос в семье, где воспитывали четверых детей, а у родителей Блейк детей было пятеро.
Блейк Лайвли и Райан Рейнолдс поженились в сентябре 2012 года через 11 месяцев после того, как начали встречаться. Их первая дочь Джеймс родилась 16 декабря 2014 года, а вторая - Инес - 28 сентября 2016-го. Пока пара не комментирует ситуацию, и, когда появится на свет их третий малыш, не известно. Но, судя по большому животу актрисы, произойдет это уже совсем скоро.
Текст: Галина Нежнева
Фото: Instagram, Kristin Callahan, Dave Bedrosian/Geisler-Fotopress, AUG/face to face, HFPA
Видео: youtube.com/ Entertainment Tonight, Вечерний Ургант
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