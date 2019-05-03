Срок большой: 31-летняя звезда «Сплетниц» Блейк Лайвли ждет третьего ребенка

В Instagram звездной пары, впрочем, до сих пор нет фото, по которым можно было бы догадаться, что они скоро в третий раз станут мамой и папой.

Раньше супруги не раз заявляли в интервью, что у них нет другого пути, как стать многодетными родителями. Райан рос в семье, где воспитывали четверых детей, а у родителей Блейк детей было пятеро.