«Я думал, ты прикольная девчонка»: Билан застыдил Клаву Коку за видео с Бузовой
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Фото: Instagram @bilanofficial
Пока Ксения Собчак осуждает Ольгу Бузову за разгульную жизнь, певец Дима Билан, который сам не раз попадал в скандалы, связанные с его зависимостью, решил поддержать коллегу по сцене. Музыкант, который сейчас отдыхает на Мальдивах, записал в сториз несколько видео.
«Посмотрел сегодня паблики, подумал, что… Как стыдно. Я испытал чувство стыда за тебя, Клава Кока, взяла и подставила подругу. Жуть. Как ты могла? Я понимаю, что это Куршевель, мы проходили это лет 12 назад. Но! Оля Бузова, которая тебе помогла. Тебе не стыдно? Мне стыдно за тебя, Клава! Я думал, ты крутая девчонка, а ты, оказывается, мелочная», — заявил Билан.
Напомним, что Дима Билан в конце прошлого года чуть не сорвал концерт в Казахстане. Видео с певцом, который едва ли мог стоять на ногах, загрузил в Сеть один из очевидцев. После Дима записал серию сториз, в которых оправдывался, что он очень много работает и иногда у него случаются срывы. О своей зависимости певец также рассказал в интервью Ксении Собчак. Билан признался, что уже наблюдается у специалиста, но, к сожалению, если уже начинает пить, то не может остановиться.