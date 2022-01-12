«Я думал, ты прикольная девчонка»: Билан застыдил Клаву Коку за видео с Бузовой

Напомним, что Дима Билан в конце прошлого года чуть не сорвал концерт в Казахстане. Видео с певцом, который едва ли мог стоять на ногах, загрузил в Сеть один из очевидцев. После Дима записал серию сториз, в которых оправдывался, что он очень много работает и иногда у него случаются срывы. О своей зависимости певец также рассказал в интервью Ксении Собчак. Билан признался, что уже наблюдается у специалиста, но, к сожалению, если уже начинает пить, то не может остановиться.