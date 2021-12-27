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Билан откровенно рассказал о проблемах со спиртным: «Я не могу остановиться, когда выпью»

В последнее время неординарные поступки певца вызывают массу вопросов как среди поклонников, так и среди недоброжелателей, а виной тому одно-единственное его пристрастие — злоупотребление спиртными напитками.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Дима Билан на премии «Виктория-2021»

Фото: Lev Ilyin/Global Look Press

Тот факт, что проблема с выпивкой в его жизни присутствует, Дима Билан не отрицает. По его откровенному признанию, он посещал по этому поводу врача, которому сообщил о том, что порой даже забывает, что с ним происходит, когда находится в состоянии алкогольного опьянения. «Он сказал, что у меня третья стадия и что на это нужно обратить внимание», — честно признался певец во время интервью на YouTube-шоу «Осторожно: Собчак».

Сам Билан, не скрывая, рассказывает о том, что испытывает трудности и зависимость от спиртного. «Я не могу остановиться, когда выпью», — сообщает он. Чаще всего он выпивает, когда находится совершенно один.

Дима Билан после скандального концерта в 2019 году

Нездоровое пристрастие вызвало в последнее время массу разговоров вокруг исполнителя хита «Невозможное возможно», особенно после его сториз в Instagram-аккаунте, которые он все чаще начал выкладывать в нетрезвом виде. Недавно Билан разоткровенничался перед подписчиками, со слезами на глазах сообщив о том, что сейчас ему очень тяжело.

А несколько лет назад, в 2019 году, он устроил скандальное выступление в Самаре, на которое вышел, изрядно выпив до этого. Спустя время Билан раскаялся за свой поступок и даже пожертвовал городу около 7 миллионов в качестве извинения за свою оплошность.

Фото: Instagram, Global Look press

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