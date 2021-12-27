Билан откровенно рассказал о проблемах со спиртным: «Я не могу остановиться, когда выпью»

Тот факт, что проблема с выпивкой в его жизни присутствует, Дима Билан не отрицает. По его откровенному признанию, он посещал по этому поводу врача, которому сообщил о том, что порой даже забывает, что с ним происходит, когда находится в состоянии алкогольного опьянения. «Он сказал, что у меня третья стадия и что на это нужно обратить внимание», — честно признался певец во время интервью на YouTube-шоу «Осторожно: Собчак».

Сам Билан, не скрывая, рассказывает о том, что испытывает трудности и зависимость от спиртного. «Я не могу остановиться, когда выпью», — сообщает он. Чаще всего он выпивает, когда находится совершенно один.