Билан откровенно рассказал о проблемах со спиртным: «Я не могу остановиться, когда выпью»
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Lev Ilyin/Global Look Press
Тот факт, что проблема с выпивкой в его жизни присутствует, Дима Билан не отрицает. По его откровенному признанию, он посещал по этому поводу врача, которому сообщил о том, что порой даже забывает, что с ним происходит, когда находится в состоянии алкогольного опьянения. «Он сказал, что у меня третья стадия и что на это нужно обратить внимание», — честно признался певец во время интервью на YouTube-шоу «Осторожно: Собчак».
Сам Билан, не скрывая, рассказывает о том, что испытывает трудности и зависимость от спиртного. «Я не могу остановиться, когда выпью», — сообщает он. Чаще всего он выпивает, когда находится совершенно один.
Нездоровое пристрастие вызвало в последнее время массу разговоров вокруг исполнителя хита «Невозможное возможно», особенно после его сториз в Instagram-аккаунте, которые он все чаще начал выкладывать в нетрезвом виде. Недавно Билан разоткровенничался перед подписчиками, со слезами на глазах сообщив о том, что сейчас ему очень тяжело.
А несколько лет назад, в 2019 году, он устроил скандальное выступление в Самаре, на которое вышел, изрядно выпив до этого. Спустя время Билан раскаялся за свой поступок и даже пожертвовал городу около 7 миллионов в качестве извинения за свою оплошность.
Фото: Instagram, Global Look press